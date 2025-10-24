РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:08, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Среднюю зарплату в Казахстане будут определять по-новому

    Министр труда и социальной защиты населения Казахстана приказом от 16 октября 2025 года внесла поправки в Единые правила исчисления средней заработной платы, передает агентство Kazinform.

    зарплата
    Фото: БНС АСПИР

    В правила добавлено новое определение — стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер — выплаты, которые выплачиваются регулярно при наступлении случаев, предусмотренных системой оплаты труда.

    Расчет средней заработной платы при пятидневной и шестидневной рабочей неделе производится за фактически отработанное время. При этом учитывается средний дневной или часовой заработок за соответствующий период, включая установленные доплаты, надбавки, премии и другие постоянные стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. Исключением является среднемесячный заработок, используемый для возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина в соответствии с Гражданским кодексом РК.

    — К выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, относятся пени, выплачиваемые работнику работодателем при задержке выплаты заработной платы по вине работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов согласно Кодексу «Об административных правонарушениях», — отмечается в документе. 

    Кроме того, определено, что при расчете средней заработной платы не будут учитываться выплаты, выплачиваемые за счет экономии бюджетных средств.

    Приказ вступает в силу с 3 ноября 2025 года.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал предложение депутатов Мажилиса увеличить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 110 тысяч тенге.

    Теги:
    Соцвыплаты Минтруда и соцзащиты РК Зарплата
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают