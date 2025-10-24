Среднюю зарплату в Казахстане будут определять по-новому

В правила добавлено новое определение — стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер — выплаты, которые выплачиваются регулярно при наступлении случаев, предусмотренных системой оплаты труда.

Расчет средней заработной платы при пятидневной и шестидневной рабочей неделе производится за фактически отработанное время. При этом учитывается средний дневной или часовой заработок за соответствующий период, включая установленные доплаты, надбавки, премии и другие постоянные стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. Исключением является среднемесячный заработок, используемый для возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина в соответствии с Гражданским кодексом РК.

— К выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, относятся пени, выплачиваемые работнику работодателем при задержке выплаты заработной платы по вине работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов согласно Кодексу «Об административных правонарушениях», — отмечается в документе.

Кроме того, определено, что при расчете средней заработной платы не будут учитываться выплаты, выплачиваемые за счет экономии бюджетных средств.

Приказ вступает в силу с 3 ноября 2025 года.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал предложение депутатов Мажилиса увеличить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 110 тысяч тенге.