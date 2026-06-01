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    Что изменится при получении строительной лицензии в Казахстане

    В Казахстане внесены изменения в правила оказания государственных услуг по выдаче лицензий в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    башенный кран строительство
    Фото: pixabay

    Соответствующие изменения утверждены приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства Ирана Шархана от 22 мая 2026 года.

    В новой редакции изложены правила оказания государственных услуг по выдаче лицензий на изыскательскую деятельность, проектную деятельность и строительно-монтажные работы.

    Согласно документу, государственная услуга по выдаче лицензии на изыскательскую деятельность оказывается местными исполнительными органами областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.

    Для получения лицензии физические и юридические лица должны подать заявление в электронном формате через портал электронного правительства eGov.kz либо через цифровую систему e-Qurylys.kz. Документы подписываются электронной цифровой подписью.

    При первичном получении лицензии заявителям необходимо представить сведения о соответствии квалификационным требованиям, включая подтверждение наличия в штате инженерно-технических работников и необходимой материально-технической базы.

    При переоформлении лицензии подается соответствующее заявление, а в отдельных случаях, связанных с реорганизацией юридического лица, дополнительно предоставляются сведения о соответствии квалификационным требованиям и решение о согласии на переоформление лицензии.

    После подачи документов услугополучателю в личный кабинет направляется уведомление о принятии заявления с указанием даты и времени получения результата.

    Рассмотрение документов на соответствие квалификационным требованиям осуществляется в течение трех рабочих дней. Если представлен неполный пакет документов, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

    В случае положительного решения лицензия либо приложение к ней оформляются и направляются заявителю в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

    Если выявлены основания для отказа, услугодатель предварительно уведомляет заявителя и предоставляет возможность выразить свою позицию в ходе заслушивания. Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания услуги.

    По итогам рассмотрения и заслушивания принимается окончательное решение о выдаче лицензии либо об отказе в оказании государственной услуги.

    Приказ вводится в действие с 30 июля 2026 года.

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    Закон и право Министерство промышленности и строительства Строительство
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор