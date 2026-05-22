Единый дизайн-код города планируют утвердить в Туркестане

На публичном обсуждении находится проект постановления акимата «Об утверждении дизайн-кода города Туркестан», направленный на формирование единого архитектурно-художественного облика города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Разработчиком документа выступает государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Туркестан». Обсуждение проекта продлится до 9 июня 2026 года.

Согласно материалам проекта, дизайн-код направлен на систематизацию архитектурного облика города и установление единых требований к внешнему оформлению городской среды.

В частности, документ определяет подходы к оформлению фасадов зданий, размещению наружной рекламы, элементам благоустройства и малым архитектурным формам. Также предусматривается сохранение историко-культурных особенностей Туркестана и повышение его туристической привлекательности.

Проект направлен на формирование единого архитектурно-художественного облика на территории города Туркестан. Им определяются требования к фасадам зданий, наружной рекламе и элементам благоустройства.

Принятие документа позволит повысить эстетическое качество городской среды и обеспечить единообразное применение архитектурных требований на всей территории города.

Реализация проекта планируется поэтапно со второго полугодия 2026 года. В результате ожидается улучшение облика городской инфраструктуры и создание более комфортной среды для жителей и туристов.

Ранее стало известно, почему задерживается строительство объездной дороги в Туркестане.