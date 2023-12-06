Что изменится на рынке жилья Казахстана в следующем году – мнение эксперта

Подорожает или подешевеет жилье на следующий год? На этот вопрос ответила советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.

- До конца года направленность цен вниз никак не повернет в обратную сторону. Что покажет нам следующий год? Год будет непростым. Многое будет зависеть от действий государственных органов, направленных в сектор рынка недвижимости и строительной отрасли, - сказала Нина Лукьяненко.

Эксперт также отметила, что к завершению года внимание привлекли многочисленные проекты многочисленных застройщиков.

- И это правильно. По Алматы и Алматинской области мы увидели постановления о сносе или частичном сносе объектов, строящихся не в соответствии с действующим законодательством. А это около 40 объектов. Также госорганы взялись за проверку строительных компаний на предмет соответствия требованиям норм строительства. Так что год отметит себя сниженным числом предложений, более осторожным подходом покупателей к заключению договоров по строящимся объектам, - считает Нина Лукьяненко.

Вместе с тем она добавила, что предпосылок для большого снижения цен нет.