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    15:48, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Что изменится на рынке жилья Казахстана в следующем году – мнение эксперта

    рынок недвижимости
    Фото: Мухтар Холдорбеков / Kazinform

    Подорожает или подешевеет жилье на следующий год? На этот вопрос ответила советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - До конца года направленность цен вниз никак не повернет в обратную сторону. Что покажет нам следующий год? Год будет непростым. Многое будет зависеть от действий государственных органов, направленных в сектор рынка недвижимости и строительной отрасли, - сказала Нина Лукьяненко.

    Эксперт также отметила, что к завершению года внимание привлекли многочисленные проекты многочисленных застройщиков.

    - И это правильно. По Алматы и Алматинской области мы увидели постановления о сносе или частичном сносе объектов, строящихся не в соответствии с действующим законодательством. А это около 40 объектов. Также госорганы взялись за проверку строительных компаний на предмет соответствия требованиям норм строительства. Так что год отметит себя сниженным числом предложений, более осторожным подходом покупателей к заключению договоров по строящимся объектам, - считает Нина Лукьяненко.

    Вместе с тем она добавила, что предпосылок для большого снижения цен нет.

    - Предпосылок для большого снижения цен нет и, приняв условия, о которых я сказала выше, нет ожидания серьезного повышения. Не забываем также об инфляции, которая продолжает влиять на цены, - резюмировала советник президента объединенной Ассоциации риелторов Казахстана.

    Теги:
    Казахстан Недвижимость Квартиры Цены и тарифы Рынок недвижимости
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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