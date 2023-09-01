Что изменилось в сфере образования и науки с прошлого Послания Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уже сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным Посланием народу Казахстана. В преддверии этого события корреспондент МИА «Казинформ» подготовила обзор того, какие меры были предприняты для реализации прошлых поручений президента по улучшению качества образования.



Строительство новых школ

Одним из важных шагов по исполнению поручений главы государства было строительство новых школ. Так, в новый учебный год в стране откроется 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. Всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи ученических мест. Кроме того, завершится капитальный ремонт 194 организаций образования.

Также до конца года 1000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей. Планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов.

Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к первому сентября откроется 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций. Помимо этого, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.

Кроме того, в новом учебном году более 1,4 миллиона учащихся 1-4 классов будут охвачены бесплатным питанием. Также в школах страны заработают центры педагогической поддержки родителей.

Повышение зарплат и стипендий

Уже с этого месяца зарплата 97 тысяч воспитателей повысится на 30 процентов, а стипендия студентов колледжей на 50 процентов. Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тысяч мест.

Поддержка технического образования

Новый учебный год начинают 190 тысяч студентов колледжей, из них 133 тысячи будут обучаться по государственному образовательному заказу. По заявкам предприятий 10 тысяч студентов.

По поручению Главы государства в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. По квотной категории будут обучаться 75 тысяч студентов технического и профессионального образования.

Отметим, госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина.

Ранее МИА «Казинформ» подготовил материал о том, что изменилось в Казахстане после прошлогоднего Послания Президента.