Что изменилось в Казахстане после прошлогоднего Послания Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ожидается, что 1 сентября 2023 года Глава государства выступит с очередным Посланием народу Казахстана. С момента прошлого Послания от 1 сентября 2022 года в стране произошли перемены, которые оказали значительное влияние на жизни казахстанцев. Обзор того, как именно они отразились на казахстанцах, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».



Ограничение полномочий и президентские выборы

Итак, в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о запуске полной перезагрузки политической системы государства, которая затронет абсолютно все основные политические институты страны, начиная с Президента до акимов сел.

Фото: akorda.kz

Самое первое и важное. Президент избирается всего на 1 срок продолжительностью в 7 лет, без права переизбрания. Таким образом, у каждого Президента будет ограниченное время для служения и принесения максимальной пользы государству, без отлагательства на второй срок.

В ноябре 2022 года состоялись внеочередные президентские выборы. В качестве кандидатов на пост Главы государства были зарегистрированы шесть человек. По итогам результатов центральной избирательной комиссии (ЦИК) за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей или 6 млн 456 тысяч 393 человек. При этом, ЦИК и наблюдатели отметили, что выборы прошли в соответствии с законодательством.

Перезагрузка политических институтов

В ходе Послания Президент объявил о полном обновлении институтов власти путем проведения выборов депутатов всех уровней — депутатов Сената Парламента, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, а также акимов по механизму прямых выборов, который был запущен еще в 2021 году.

Выборы депутатов Сената Парламента прошли 14 января 2023 года. По итогам ЦИК, из 3167 депутатов маслихатов всех уровней в избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов. Из них 20 кандидатов набрали более 50% голосов и стали представлять свой регион в Сенате Парламента.

Следом прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. При этом, выборы в Мажилис Парламента, а также маслихатов прошли по новой смешанной пропорционально-мажоритарной системе, где 70% (69 членов) депутатов отбираются по партийным спискам от политических партий, 30% (29 членов) — по одномандатным территориальным округам (получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе).

В Мажилис прошли шесть политических партий: партия «AMANAT», Народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Respublica» – 8,9%, Народная партия Казахстана – 6,25%, партия зеленых «Байтақ» – 3,22%, Демократическая партия «Ақ жол» – 7,87%, Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%. А 27 марта ЦИК озвучила итоги выборов в Мажилис Парламента по одномандатным округам.

29 марта 2023 года на первой сессии Парламента РК VIII созыва Президент Токаев объявил о полном переходе к прямым выборам акимов по всей стране в ближайшем будущем.

«Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому», — добавил Президент.

13 августа текущего года в 7 областях были избраны 17 сельских акимов. 20 августа прошли выборы еще 21 сельского акима в 3 областях. Всего до конца 2023 года будут проведены выборы в 199 сельских населенных пункта.

Государственный Советник РК Ерлан Карин недавно отметил, что всего за 2 года проведения прямых выборов непосредственно населением, было уже избрано 1 668 акимов сел, поселков, сельских округов и городов районного значения.

«Из них 75% были выдвинуты политическими партиями. Оставшиеся 25% – самовыдвиженцы. Также более половины (57,4%) избранных акимов ранее не работали в этой должности. То есть, корпус сельских акимов существенно обновился. Ну и наконец, произошло некоторое «омоложение» состава акимов на местах, поскольку средний возраст избранных акимов – 45 лет», — привел данные Государственный Советник страны Ерлан Карин в своем телеграм-канале.

По мнению казахстанского политолога, Данияра Ашимбаева, все изменения, о которых заявил Президент в Послании от 1 сентября 2022 года, позволили перезагрузить политическую систему страны и подстроить ее под новые реалии и требования народа Казахстана.

«В результате проведенных реформ была получена более сбалансированная политическая система, введено однократное президентство как символ демонополизации власти, были модернизированы прежние и созданы новые политико-правовые институты. Во время электоральной кампании возникли новые партии по либерализованному законодательству, а маслихаты и Мажилис были избраны по новой, смешанной модели. Появились новые области, разукрупнен ряд районов, была введена неплохо себя показавшая модель системного диалога акимов и министров с населением», — отметил Данияр Ашимбаев в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, в стране был усилен институт омбудсмена, а также создан новый институт уполномоченного по защите прав социально уязвимых слоев.

В стране заработал Конституционный суд

Говоря об усилении защиты прав, в стране появился новый институт – Конституционный Суд, который начал свою работу с 1 января текущего года.

Фото: akorda.kz

По данным председателя Конституционного Суда Эльвиры Азимовой, суд активно работает последние восемь месяцев. За это время в ведомство поступило более 4 тысяч обращений, однако большинство из них поднимало вопросы, выходящие за рамки компетенции Конституционного суда, например, пересмотр приговоров, оспаривание судебных решений, решение социальных вопросов, отмену решений субъектов или должностных лиц, не имеющих признаков нормативных правовых актов. Конституционный суд не смог рассмотреть эти обращения. Тем не менее, как отметили в ведомстве, гражданам были даны подробные юридические разъяснения.

Какие изменения произошли в экономической жизни государства

В сентябрьском Послании 2022 года Президент подтвердил необходимость уменьшить зависимость Казахстана от экспорта нефти и газа и способствовать созданию более сильной и устойчивой экономики. В результате, за этот год Правительство принимало меры по привлечению иностранных инвестиций, поддержке малых и средних предприятий и содействию инновациям. Однако, помимо внешнеэкономических шоков от санкционного противостояния, в стране накопились внутренние проблемы, которые дали о себе знать в этом году. Ряд крупных аварий на казахстанских ТЭЦ оставили жителей нескольких регионов без тепла во время зимы 2023 года. Одной из самых крупных стала авария на ТЭЦ в Экибастузе.

Фото Константина Шелкова

Новое тарифообразование

Глава государства раскритиковал износ коммунальных предприятий в стране Казахстане.

«В стране изношены две трети электросетей страны, 57% тепловых сетей и почти половина сетей водоснабжения. Эти цифры говорят сами за себя», — отметил Президент и поручил Правительству снизить износ сетей и мощностей минимум на 15%.

Новая тарифная политика «Тариф в обмен на инвестиции», которую поручил внедрить Президент, предназначена для продвижения мер в этой области с ожидаемым снижением износа сетей на 20% к 2029 году. По данным Министерства национальной экономики, программа планирует привлечь около 3 трлн тенге на 2023-2029 годы инвестиций для модернизации 62 тысяч км инженерных сетей.

Простой и понятный налоговый кодекс

Одной из задач, озвученных в Послании, было также обеспечение прозрачной и предсказуемой налоговой политики. Правительство и Парламент сейчас работают над новой концепцией Налогового кодекса. Среди новелл концепции — налоговое администрирование, переориентированное на партнерство и минимизацию издержек бизнеса за счет цифровых инициатив, система возмещения НДС, минимизация рисков уклонения от уплаты налогов, упрощение законодательства, дифференциация налоговых ставок с учетом избежания сложностей для налогоплательщиков, а также пересмотр и оптимизация специальных налоговых режимов.

По данным департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики, новые подходы направлены на упрощение деятельности налогоплательщика. Новый Налоговый кодекс будет отличаться от текущего упрощенной системой уплаты налогов, предсказуемостью и удобством применения.

Возврат незаконно нажитых средств и строительство школ

Возвращение незаконно нажитых активов было одной из главных задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством в конце прошлого года. В июле текущего Президент подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Механизмы закона будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние). Активы, изъятые у коррупционеров, Президент поручил направить на строительство школ, которых не хватает в стране. По данным Правительства Казахстана, средства, изъятые у коррумпированных чиновников, будут направлены на строительство 72 новых школ. На сегодня в Фонд поддержки инфраструктуры образования уже поступило 121,7 млрд тенге. Поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге, в том числе 94,1 млрд тенге на завершение строительства 69 школ на 85 тысяч ученических мест, 12,6 млрд тенге на строительство трех новых объектов.

Повышение денежных доходов населения и соц выплат

Помимо больших изменений в политической и экономической жизни государства, в стране реализуются социальные реформы. С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) в стране был увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. Учитывая, что по Трудовому кодексу Казахстана, работодатели обязаны обеспечивать зарплату на уровне не ниже МЗП, денежные доходы выросли у порядка 1,8 млн наемных работников, трудящихся во всех отраслях и на предприятиях различных форм собственности. Увеличение МЗП означает и повышение средней заработной платы других категорий работников, поскольку показатель МЗП используется при установлении уровня зарплаты. Таким образом, например зарплаты врачей выросли на 30% до 531 тысячи тенге, а среднего медперсонала на 20% до 250 тысяч тенге.

С 1 января текущего года началось поэтапное повышение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии. Ежегодный рост составит около 13% и затронет каждого пенсионера (2,2 млн). К 2025 совокупную пенсию должна повыситься на 27%.

Кроме того, с 1 января этого года продолжительность выплат по уходу за ребенком увеличилась до 1,5 года.

Как считают многие эксперты, за этот год было проделано немало работы. Однако, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев подчеркивает, что начатое должно быть реализовано до конца, исключая прежние ошибки, когда многие реформы не завершались из-за нерасторопности или нежелании отдельных чиновников продолжать начатое их предшественниками.

«Реализован целый ряд социальных инициатив Главы государства и теперь многое зависит от способности Правительства и Нацбанка сократить уровень инфляции, съедающей реальные доходы населения, а также максимально безболезненно провести заявленную президентом реформу «Тарифы в обмен на инвестиции», — подчеркнул Ашимбаев.

В стране продолжается реализация Программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу.

Теперь, как и утверждают многие эксперты, в нынешнем Послании Президент страны, предлагая новую экономическую модель государства, по сути, продолжит полную трансформацию Казахстана. После политических реформ начинаются экономические. Таким образом, в стране выстраивается правильная государственная система.