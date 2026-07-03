Что грозит казахстанцам за сокрытие лица в общественных местах
Министерство внутренних дел Казахстана напомнило гражданам о действующем запрете на ношение в общественных местах одежды и предметов, препятствующих распознаванию лица, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.
Полиция напоминает гражданам, что законом в Казахстане запрещено ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, если отсутствуют предусмотренные законом основания.
Данная норма направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и возможность своевременной идентификации граждан.
Вместе с тем законом предусмотрены исключения. Закрывать лицо допускается по медицинским показаниям, при неблагоприятных погодных условиях, при исполнении служебных обязанностей, а также во время спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, если этого требуют условия их проведения.
За нарушение указанной нормы предусмотрена ответственность.
- При первичном нарушении выносится предупреждение;
- При повторном нарушении в течение года налагается административный штраф.
К сведению, с начала года сотрудниками полиции только в одной Костанайской области выявлено 15 фактов нарушения требований законодательства, связанных с незаконным сокрытием лица в общественных местах. По всем выявленным фактам приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Полиция призывает граждан соблюдать требования закона и помнить, что данные меры направлены на обеспечение общественной безопасности, защиту прав граждан и профилактику правонарушений.
Напомним, ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо, введена в Казахстане в 2025 году. В Атырау с начала 2026 года 11 человек привлекли к ответственности за сокрытие лица.