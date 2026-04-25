РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    В Атырау 11 человек привлекли к ответственности за сокрытие лица

    С начала года сотрудники полиции провели разъяснительную работу более чем с 200 жителями региона по поводу запрета на ношение в общественных местах одежды, которая полностью закрывает лицо и мешает распознаванию личности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Атырау 11 человек привлекли к ответственности за сокрытие лица
    Фото: Kazinform

    Согласно новому закону, который вступил в силу 2 марта текущего года, ношение такой одежды запрещено и влечет административную ответственность.

    — В настоящее время в Атырауской области 11 граждан привлечены к ответственности по статье 434-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушение данного требования, — сообщил старший инспектор управления общественной безопасности ДП Атырауской области Сагатжан Мырзагалиев.

    Нарушителям вынесли предупреждения, при повторном нарушении предусмотрен штраф.

    Теги:
    Атырау Закон и право Полиция
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают