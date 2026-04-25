В Атырау 11 человек привлекли к ответственности за сокрытие лица
С начала года сотрудники полиции провели разъяснительную работу более чем с 200 жителями региона по поводу запрета на ношение в общественных местах одежды, которая полностью закрывает лицо и мешает распознаванию личности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно новому закону, который вступил в силу 2 марта текущего года, ношение такой одежды запрещено и влечет административную ответственность.
— В настоящее время в Атырауской области 11 граждан привлечены к ответственности по статье 434-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушение данного требования, — сообщил старший инспектор управления общественной безопасности ДП Атырауской области Сагатжан Мырзагалиев.
Нарушителям вынесли предупреждения, при повторном нарушении предусмотрен штраф.