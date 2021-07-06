Что говорят о нашествиях саранчи с XIX века в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Некоторые нашествия этого насекомого приводили к полному истреблению посевов хлеба на полях, картофеля на огородах, других культур, создавали помехи движению автотранспорта и превращались в настоящее бедствие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Всходы очень хорошие, но в конце мая появилась кобылка и начала уничтожать посевы, а в июне ее появилось несметное количество, и посевы были уничтожены все, за исключением проса», - говорится в «Памятной книге Тобольской Епархии, Омского округа, поселка Ямышевского Иоанно-Богословской церкви» 1892 года о том, что происходило в посёлке Ямышевский, который сейчас называется Ямышево и относится к району Аккулы Павлодарской области.

Подлинник рукописи «Памятной книги…», рассказывающей об одном из масштабных нашествий кобылки (так называют несколько видов насекомых семейства настоящих саранчовых) в Павлодарском Прииртышье, сохранился в архиве областного историко-краеведческого музея имени Г.Н. Потанина. А содержание его было опубликовано в книге священника архимандрита Иосифа (Еременко) «К истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье XVIII – начала ХХ вв. Сборник документов и материалов» в Павлодаре в 2011 году.

В памятных книгах, приведённых архимандритом Иосифом в его труде, сведения о нашествии саранчи встречаются нередко, в том числе в 1894, 1896 годах (тогда она окончательно истребила хлеб, все всходы которого и так выгорели от совершенного отсутствия дождей весной почти до июня) в посёлке Ямышевском. Нередко один катаклизм сопровождался другим. Вместе с саранчой урожай могли уничтожать дикие утки или гуси, и в том же году могла произойти, например, эпидемия холеры.

Случаев нашествия саранчи и других вредителей было и сегодня в регионе случается немало. Однако не все они были масштабными, и далеко не обо всех фактах говорят источники, а также помнят люди.

Жительница села Козыкеткен Успенского района Лариса Васильевна Гильдебранд корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала историю, которая, по её словам, произошла в июле 1990 или в 1991 года.

«Это было очень страшное явление, я никогда в своей жизни до этого такого не видела, в Успенке я сама лично видела и у нас (в селе Козыкеткен – Казинформ) тоже. Но у нас всё-таки в деревне это было не так интенсивно, - отметила Л. Гильдебранд. - Было, конечно, её очень много. В Успенке эта саранча шла широкими полосами: где летела, где шла. Съедая на своём пути всё».

Женщина добавила, что видела картофельные огороды, в которых после того, как там прошли эти насекомые, остались только стебли. Всё остальное было съедено.

«Это была такая жуткая масса, серая, шевелящаяся, которая переходила через трассу, через дороги; и вот, если она проходила по огороду, то там, где она проходила, оставались просто торчащие стебли. Я видела, как по улицам успенским их во дворах, возле дворов мётлами сметали в кучи, просто обливали и сжигали, или просто делали общий костёр, сносили их на лопатах и сжигали; это то, что видела своими глазами», - добавила сельчанка.

Тем летом, в июле, заболел её отец, и в один из дней, ближе к вечеру, женщина и её брат повезли его в райцентр Успенка. Когда они ехали по трассе, через трассу двигалась серая, широкая полоса саранчи, и её брату пришлось скорость сбавить, потому что оттого, что он их давил, машину на этой полосе вело юзом.

«Потом, когда мы ехали в город из успенской больницы, это уже было ближе к ночи, было страшно ехать; нужно было ехать быстро, а мы не могли, потому что саранча билась в стекло. Всё стекло было грязным; мы пару-тройку раз останавливались, чтобы промыть эти стёкла, потому что невозможно было ехать, - добавила собеседница. - Мы попадали в такие полосы насекомых, по которым ехать на большой скорости было невозможно».

Ещё почти через десяток лет, летом 1999 года, в Павлодарской области было, как в 2012 году писала книга «Павлодар облысы: жаңа тарих беттері 1991-2012. – Павлодарская область: страницы новейшей истории», огромное нашествие саранчи, подобного которому старожилы не помнили с 1909 года. Было уничтожено большое количество посевов, пастбищ.

«По данным областного департамента сельского хозяйства, обобщившего сведения о потерях из всех районов, к середине июля площади погибших от саранчовых вредителей сельскохозяйственных культур, пастбищ и сенокосов составляли: зерновые культуры – 75 тысяч гектаров, в том числе пшеница – 50 тысяч; подсолнечник – 17 тысяч гектаров; картофель – 521 гектар, овощи – 425, бахчевые – 384 гектара; пострадали также 2 тысячи гектаров садовых участков; 18 тысяч гектаров пастбищ и 138 тысяч гектаров сенокосных угодий», - говорится в этом источнике, на странице 185.

Позже, в июне 2000 года состоялась встреча акима Павлодарской области Галымжана Жакиянова и губернатора Омской области Леонида Полежаева.

«Руководителями двух регионов было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве в борьбе с саранчовыми вредителями, которое стало началом сотрудничества области в этой сфере с приграничными регионами Российской Федерации – Новосибирской областью и Алтайским краем», - отмечается в той же книге, на странице 205.