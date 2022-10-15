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Что делают страны Организации исламского сотрудничества для продовольственной безопасности
15 Октября 2022, 09:00

Что делают страны Организации исламского сотрудничества для продовольственной безопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Тунисе состоялась V Генеральная Ассамблея Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS). На встрече, проходившей в онлайн-формате, участники отчитались о проделанной работе за последний год. Также государства-члены приняли важные программы для дальнейшего развития сельского хозяйства и решения проблемы продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан и IOFS

Штаб-квартира Исламской организации по продовольственной безопасности находится в Астане. В прошлом году Казахстан стал председателем Исламской организации по продовольственной безопасности. В ходе онлайн-встречи министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев передал председательство министру сельского хозяйства Тунисской Республики и председателю V Генеральной ассамблеи IOFS Махмуду Элиесу Хамзе.

Генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет выступил с информативной презентацией, посвященной общим итогам казахстанского председательства, в частности достижениям в части реализации 16 стратегических программ IOFS. Затем он подписал ряд двусторонних Меморандумов о взаимопонимании по изучению сфер взаимных интересов и укреплению сотрудничества с различными партнерами, в том числе с Арабским центром изучения засушливых зон и засушливых земель (ACSAD), Национальным институтом сельскохозяйственных исследований Туниса (INRAT), Торгово-промышленной палатой Гвинеи и Тунисским союзом промышленности, торговли и ремесел (UTICA).

Помощь Африке

IOFS провозгласила 2022 год Годом Африки IOFS. Целью было разработать и реализовать проекты для развития континента. В связи с тем, что в Африке присутствует проблема голода, обеспечения продовольственной безопасности и качества питания, Организация постоянно работает с правительствами африканских стран и соответствующими партнерами. Эта работа направлена на развитие сельскохозяйственного ландшафта Африки и активизацию деятельности в различных государствах-членах в рамках планов стратегического развития.

Шесть новых продовольственных резервов

Организация исламского сотрудничества с 1981 года предусматривает в повестке дня вопрос системы резервов продовольственной безопасности. Основная цель – облегчить доступ к продовольственным ресурсам в государствах-членах путем формирования региональных резервов продовольствия для обеспечения поставок в периоды кризиса, нехватки продовольствия, а также путем мониторинга и прогнозирования ситуации. Секретариат IOFS после проведения соответствующего исследования предлагает создать шесть региональных продовольственных резервов.

Зерновой фонд внутри Организации исламского сотрудничества

Фонд, как считают в Исламской организации по продовольственной безопасности, может стать важным инструментом для государств-членов по устранению различных факторов, дестабилизирующих ценовую политику на рынке зерна, при одновременном снижении ценового риска закупки сельскохозяйственной продукции, а также валютного риска при привлечении кредитов международных финансовых учреждений. Также предполагается, что этот Фонд будет обеспечивать укрепление связей с исламскими финансовыми институтами через IOFS для привлечения инвестиций в развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность, включая развитие безопасного производства пищевых продуктов и цепочки добавленной стоимости.

Инвестиционный проект по обеспечению поставок мяса

Еще одним важным итогом V Генеральной Ассамблеи стал Фонд овцеводства. Это инвестиционный проект, направленный на создание цепочек добавленной стоимости и обеспечивающий устойчивые поставки высококачественного мяса внутри Организации исламского сотрудничества. IOFS будет способствовать финансированию со стороны институциональных инвесторов государств-членов Организации при поддержке инвестагентств стран-членов. При успешной реализации данный фонд подлежит тиражированию в других странах ОИС, таких как Сомали, Судан и так далее.

Центр по созданию хранилища генов растений и животных в Казахстане

По итогам V Генеральной Ассамблеи государствам-членам и соответствующим учреждениям было предложено активизировать действия на национальном и местном уровнях по приобретению, сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений, и улучшению генетических ресурсов животных. Такое решение связано с многочисленными и разнообразными конфликтами по всему миру, которые являются одной из основных причин разрушения важных инфраструктур продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства. В том числе значительная потеря генетической коллекции, хранящейся в Алеппо, Сирии, и уничтожение национального банка генов растений в Украине.

Предполагается, что центр для консолидации совместных усилий и важности создания хранилища сельскохозяйственных генетических ресурсов в пределах географии Организации исламского сотрудничества будет создан при поддержке государств-членов и соответствующих институтов ОИС. Он будет расположен в Казахстане.

Расширение сотрудничества с гражданским обществом

Секретариату IOFS поручено изучить, обсудить и продвигать местные и контекстуальные решения и обязательства по реагированию на чрезвычайные ситуации, восстановлению и обеспечению готовности, а также долгосрочные инициативы, направленные на преодоление кризиса продовольственной безопасности и будущих рисков, обмен извлеченными уроками, проблемы и возможности с соответствующими структурами гражданского общества в координации с государствами-членами.

37 государств в Исламской организации по продовольственной безопасности

Министерская сессия V Генеральной Ассамблеи приветствовала Таджикистан как полноправного члена IOFS и выразила благодарность Республике Чад за подписание Устава IOFS, увеличив количество государств-членов до 37. Во время сессии Азербайджан заявил, что принимаются все внутренние меры для того, чтобы страна стала полноправным государством-членом IOFS.

Новые члены исполнительного совета

По итогам онлайн-встречи было избрано правление в следующем составе: Катар, ОАЭ, Республика Таджикистан, Исламская Республика Пакистан, Республика Камерун, Республика Гамбия, Республика Казахстан (постоянный член), Генеральный директор IOFS (Член без права голоса). Государство Катар было избрано председателем исполнительного совета IOFS.





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