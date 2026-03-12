Референдум-2026: что делать, если вы не нашли себя в списках избирателей

Соответствующее совместное постановление приняли Центральная комиссия референдума, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, и МВД.

Согласно алгоритму, гражданин, не обнаруживший себя в списках участников референдума, обращается в участковую комиссию с письменным заявлением о включении в список с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных.

Член участковой комиссии на основании письменного заявления гражданина проверяет через онлайн-сервис портала «электронного правительства» сведения о его регистрации по месту жительства. Если подтверждается, что гражданин имеет постоянную регистрацию по месту жительства в пределах данного участка, комиссия принимает решение о его включении в список. Если же сведения о регистрации по этому адресу отсутствуют, комиссия уточняет через портал eGov информацию о регистрации гражданина по всей территории страны.

В случае, если гражданин прикреплен к другому участку референдума, ему сообщают об этом. Если же сведений о регистрации и прикреплении к какому-либо участку в Казахстане нет, гражданина направляют в ЦОН для регистрации в соответствии с правилами регистрации населения.

В случае, если гражданин не имеет постоянную регистрацию в пределах РК и не включен в списки участников референдума по всей территории РК, то работник ЦОН осуществляет постоянную регистрацию участника референдума по адресу определенного участка референдума.

После регистрации гражданин направляется к членам участковой комиссии референдума для повторной проверки наличия регистрации через онлайн-сервис. Если регистрация подтверждается, председатель участковой комиссии принимает решение о включении гражданина в список участников референдума.

На следующий день после завершения референдума сотрудники ЦОНа снимают с регистрации граждан, которые были временно зарегистрированы по адресам участков.

Напомним, что в Казахстане запущен сервис по поиску своего избирательного участка для голосования через ИИН. Узнать свой участок можно по следующим ссылкам:

https://www.gov.kz/referendum?lang=ru

https://referendum2026.gov.kz/ru

https://referendum.gov.kz/ru

Как получить открепительное удостоверение на референдум — читайте здесь.

Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.