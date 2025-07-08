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    12:54, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Что будут производить из конопли в Казахстане

    Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов рассказал о промышленном производстве конопли в Казахстане на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    конопля
    Фото: Polisia.kz

    — Основным продуктом будет бумага высокой степени защищенности, это очень хороший экспортный продукт будет. То есть, это производство документов, удостоверяющих личность, тех же паспортов и различных специальных бланков, — заявил Султанов.

    Он отметил, что спектр по производству продукции из промышленной конопли очень большой. И вся продукция скорее всего будет уходить на экспорт. В качестве региона, где будет организовано производство, по словам вице-министра, пока рассматривается Северо-Казахстанская область.

    Ранее мы писали, что техническая конопля применяется в пищевой, фармацевтической, бумажной промышленности, при производстве пластика, кормов для животных, а также в строительстве.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Производство Промышленность Экономика
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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