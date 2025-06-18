Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

Депутаты заслушают отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.

Ранее в Мажилисе Высшей аудиторской палатой были представлены результаты государственного аудита системы лекарственного обеспечения.

Во втором чтении будут рассмотрены законодательные поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Законопроектом предусматривается:

введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;

внедрение обязательства по направлению субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности;

установление порога по операциям по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввозу в Республику Казахстан либо вывозу из Республики Казахстан культурных ценностей, а также операциям с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 000 000 тенге.

Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на 2 уровня — национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

Также на рассмотрение депутатам выносится проект ратификации Соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития.

Согласно проекту постановления Правительства РК о ратификации соглашения о займе для проекта ускоренной цифровизации, ранее опубликованном Министерством финансов на сайте «Открытые НПА», Международный банк реконструкции и развития предоставит Казахстану кредит на проведение интернета в селах. Сумма кредита будет около 13 миллиардов японских йен, что эквивалентно 83,6 миллиона долларов.

Кроме того, депутатам предстоит утвердить состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.