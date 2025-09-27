Что будет с Домом тканей «Кызыл Тан» в Алматы

— Распространяемая в социальных сетях информация о сносе здания магазина «Дом тканей Кызыл Тан», расположенного по адресу улица Валиханова, 45, и строительстве высотного объекта, не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе акимата.

По данным ведомства, 23 сентября по исполнительному листу было проведено принудительное освобождение помещений предпринимателями, не исполнявшими условия договора. В ходе работы судебных исполнителей семь субарендаторов подписали обязательства освободить занимаемые площади до 3 октября 2025 года.

Ранее объект находился в доверительном управлении у частной компании, которая не выполнила условия договора: не провела капитальный ремонт, не реализовала инвестиционные обязательства, сдавая помещения в субаренду и фактически используя объект исключительно в коммерческих целях.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

В 2019 году департамент юстиции Алматы подал иск о расторжении договора. В 2023 году суд удовлетворил требования государства, вернув объект в коммунальную собственность города. Весной 2025 года суд обязал арендатора освободить помещение, однако он продолжал уклоняться от исполнения решения.

— Здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В разные годы здесь происходили несколько пожаров, в результате которых серьезно пострадала кровля. Инженерные сети также имеют высокий уровень износа, а интерьер требует реставрации, так как длительное время использовался исключительно в коммерческих целях, — отметили в акимате.

Фото: Алма Муканова / Kazinform

Сейчас объект передан в управление Центру развития креативных индустрий «Almaty Creative», созданному при управлении предпринимательства и развития. На данный момент ведется разработка научно-реставрационной документации.

— Вся научно-проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам историко-культурного наследия, с сохранением их подлинного облика и уникальной ценности. Проведение данных работ было согласовано с Министерством культуры и информации РК. По завершении работ в здании планируется создание креативного кластера для развития казахстанских дизайнеров, брендов и модных коллабораций, — добавили в ведомстве.

Отметим, что здание «Кызыл Тан» было построено в 1912 году как доходный дом и стало одним из значимых образцов архитектуры начала XX века в Алматы. С 1982 года охраняется государством как памятник истории и культуры республиканского значения.