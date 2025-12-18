Что будет сделано в Астане в рамках МЭКС

О ходе работ отчитался руководитель столичного департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Жандос Салимов на брифинге в службе коммуникаций.

По его словам, «Астана Су Арнасы» в 2026–2029 годах планирует строительство и реконструкцию сетей водопровода и канализации общей протяженностью 12,2 км. Стоимость проекта составляет 8,3 млрд тенге.

— На сегодняшний день «Астана Су Арнасы» подал заявку по проекту реконструкции сетей водопровода по улице Х. Досмухамедулы: от улицы Акжол до улицы Алаш. Это водопровод по технической воде на электронной платформе и проходит проверку на корректность заполнения и полноту документов, — отметил он.

АО «Астана РЭК» в этот же период планирует внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в многоквартирных жилых домах столицы.

— Данные приборы будут устанавливаться в количестве 299 тысяч 466 единиц по городу Астана, стоимостью 39,8 миллиардов тенге без НДС, в том числе это вот как раз таки на эти три года. На сегодняшний день АО «Астана РЭК» тоже подал заявку по проекту внедрения системы АСКУЭ на электронной платформе и проходит проверку на корректность заполнения полноты документов, — сообщил Салимов.

АО «Астана Теплотранзит», отвечающее за транспортировку тепловой энергии, на 2026–2029 годы запланировало строительство и реконструкцию сетей теплоснабжения и насосных станций, а также установку приборов учета тепловой энергии. Общая протяженность обновляемых сетей составит 14,4 км, а сумма инвестиций 35,6 млрд тенге.

— Это проектирование и реконструкция тепловой магистрали на участке по улице Ш. Косшыгулулы от улицы К. Кумисбекова в сторону Ш. Бейсекова. Второй проект — это тепловая магистраль на участке до перехода через железную дорогу от УТ-28. И третий проект — установка системы теплового учета многоквартирного жилого фонда города Астана. В настоящее время данные заявки имеют статус на утверждение и согласование и дальше будут работать согласно тем установленным требованиям, которые предусмотрены программой национального проекта, — отметил глава департамента.

Ранее сообщалось, что в рамках национальной программы до 2029 года планируется установить и заменить порядка 8 млн единиц приборов учета. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам до конца года принять стандарты для приборов учета коммунальных услуг.