Что будет с ценами на мясо в Казахстане этой осенью — мнение эксперта

Цены на мясо в Казахстане этой осенью могут остаться на нынешнем уровне или немного снизиться на оптовом рынке. При этом в рознице существенного удешевления, скорее всего, не произойдет. Об этом рассказал глава Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев в беседе с корреспондентом Kazinform.

По его словам, с конца лета и начала осени традиционно увеличивается предложение скота, поскольку фермеры начинают реализовывать излишки.

— Обычно с конца лета, начала осени фермеры массово сбрасывают скот, остатки скота. И оптовая цена либо остается на прежнем уровне, либо даже снижается. Но на розничную цену обычно это никак не влияет. Посредники просто зарабатывают больше, и, соответственно, цены не меняются, — объясняет Максут Бактибаев.

При этом ближе к концу декабря и в январе–феврале может начаться сезонный рост цен. По словам эксперта, он обычно составляет около 100-200 теңге за килограмм.

— Это связано с тем, что уже запасы кончились, и доставлять, забивать скот стало труднее. Фермеры уже стараются держать скот на зиму, запасы кормов, кто-то старается заработать больше. И традиционно, в январе–феврале цена растет на мясо, но незначительно, в пределах 3-5%, — говорит он.

На цены также может повлиять ситуация с импортом и экспортом. Сейчас экспорт мяса из Казахстана, по оценке эксперта, фактически ограничен системой квот. При этом государство, напротив, стимулирует импорт более дешевого мяса.

— Сейчас правительство понимает, что нужно цены снижать на мясо, и, наоборот, стимулирует импорт более дешевого мяса из стран, где себестоимость дешевле. Это может повлиять, наоборот, в пользу снижения цен, — считает Максут Бактибаев.

Глава Мясного союза также обратил внимание на изменение структуры потребления мяса в Казахстане. По его словам, говядина остается наиболее потребляемым видом красного мяса — около 25-26 кг на человека в год. При этом растет потребление мяса птицы, поскольку оно остается более доступным по цене.

По мнению эксперта, для снижения цен на мясо в стране необходимо прежде всего увеличивать количество фермерских хозяйств и создавать условия для развития производства.

— Глобально, для того, чтобы цены на мясо подешевели, нужно увеличивать количество фермеров, то есть государство должно стимулировать фермерство, чтобы это было выгодно — облегчать доступ к земле, пастбищам, вводить льготные кредиты, обеспечивать стабильность экспорта и продаж, чтобы люди понимали, куда продавать продукцию, если откроют новую ферму, — отметил Бактибаев.

Еще одной важной мерой он назвал создание единой цифровой карты сельхозземель, которая позволила бы фермерам подавать заявки на получение земельных участков. Однако, по его словам, проект обсуждается уже несколько лет, но до сих пор не реализован.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило ввести временные ограничения на вывоз мяса крупного рогатого скота за пределы страны.

Производство мяса в Казахстане за полгода выросло на 5,3%.

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