Производство мяса в Казахстане за полгода выросло на 5,3%

На 5,3% выросло производство мяса в Казахстане за первое полугодие 2026 года — до 938,2 тыс. тонн в живом весе, передает корреспондент агентства Kazinform.

За этот же период поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 9,34 млн голов, а количество лошадей превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Согласно статистике, объем забоя и реализации скота и птицы на убой в живом весе за январь–июнь 2026 года составил 938 206,8 тонн, что соответствует 105,3% к уровню аналогичного периода прошлого года. В убойном весе показатель достиг 559 114,1 тонн, увеличившись на 5,5%.

Производство коровьего молока за первые шесть месяцев года составило 1,89 млн тонн, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Также вырос выпуск куриных яиц. В Казахстане получили 2,38 млрд штук, что на 7,9% превышает показатель 2025 года. При этом производство инкубационных яиц в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось почти в два раза — до 89,4 млн штук.

За отчетный период в стране было получено 1,23 млн крупных шкур и 2,82 млн мелких шкур. Объем производства овечьей шерсти составил 30,5 тыс. тонн, сохранившись практически на уровне прошлого года.

Как изменилось поголовье животных

По состоянию на 1 июля 2026 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось:

— 9,34 млн голов КРС — рост на 5,8%;

— 4,79 млн коров — рост на 5,5%;

— 22,35 млн овец — рост на 3,9%;

— 1,97 млн коз — рост на 0,4%;

— 561,8 тыс. свиней — рост на 10,3%;

— 5,05 млн лошадей — рост на 7,4%;

— 312,1 тыс. верблюдов — рост на 3,6%;

— 48,3 млн голов птицы — рост на 1,3%.

Производительность животных выросла

Средний надой молока на одну дойную корову составил 1 280 кг, что на 1% выше, чем в прошлом году.

Средний выход яиц на одну курицу-несушку достиг 127 штук, увеличившись на 4,1%.

Средний настриг шерсти с одной овцы составил 2,3 кг и остался на уровне прошлого года.

В Казахстане получили более 12 млн голов приплода

За январь–июнь 2026 года в стране был получен следующий приплод:

— телята — 2,73 млн голов (+1,3%);

— поросята — 456,9 тыс. голов (+8,3%);

— ягнята — 7,65 млн голов (+0,1%);

— козлята — 873,5 тыс. голов (+0,2%);

— жеребята — 1,11 млн голов (+7,7%);

— верблюжата — 51 тыс. голов (96,6% к уровню прошлого года).

По данным статистики, в отдельных категориях удалось снизить падеж животных. Так, падеж овец составил 11,5 тыс. голов, что на 25,9% меньше, чем годом ранее. Также снизились показатели падежа лошадей и верблюдов.

Вместе с тем рост падежа отмечен среди крупного рогатого скота — до 10,4 тыс. голов (+19,6%), коз — 302 головы (+21,3%), а также свиней — 24,7 тыс. голов (+33,2%).

Напомним, теперь сельхозживотных и птиц в Казахстане можно страховать на 3, 6 и 9 месяцев.