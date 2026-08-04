Как мировой спрос влияет на цены на баранину в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал рост цен на баранину и объяснил, какие факторы сегодня влияют на стоимость мяса в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, несмотря на рост цен, ситуация на рынке остается стабильной.

— На сегодняшний день, если брать динамику цен, то она умеренная, рост наблюдается, но умеренный рост. Сегодня самое главное: мясо есть в продаже. Цена, например, на рынке мы мониторили в последние выходные — 3700 тенге — это говядина на кости, в торговых сетях чуть выше, но следует отметить, что мы решаем ключевые проблемы вместе с Минсельхозом, — сказал министр на брифинге в Правительстве.

При этом одной из причин инфляции министр назвал события на внешних рынках, в том числе на Ближнем Востоке.

— Причины, связанные с ростом цен, всем известны. Сегодня мы видим, что возрос очень высокий спрос в целом по мясу. Мы прошлый год мониторили показатели Всемирной организации продовольствия — расчет потребления в мире говядины. Известные события в Персидском заливе повлияли на волатильность цен на мясо баранины. Но хочу отметить, что на сегодняшний день волатильности взрывного роста мы не наблюдаем. Цена — да, меняется. Но она в целом стабильна, и перебоев с обеспечением продукции животноводства на сегодняшний день нет, — сказал Шаккалиев.

Также на рост цен и увеличение потребления баранины повлиял высокий мировой спрос на мясо.

— Это связано с изменением модели структуры потребления. Действительно, в Китае значительно выросло потребление, в Африке выросло, вообще в мире потребление меняется. Но мы же неотъемлемая часть глобальных процессов, поэтому если рост идет, например, в Узбекистане повышен спрос, то, конечно, бизнес выбирает (рынок - прим.ред.). Мы всегда говорили, что цена должна быть справедливая не только по отношению к потребителю, но и по отношению к производителю. И поэтому именно на рынке формируется это, значит, равновесие. Поэтому я как фактор отмечаю, что экспортный спрос высокий, он тоже влияет на волатильность цен, — пояснил глава Минторговли.

Он отметил, что совместно с Министерством сельского хозяйства принимаются меры по сдерживанию цен, включая квотирование экспорта и сокращение числа непродуктивных посредников.

Ранее в Минсельзозе сообщили, что Казахстан планирует полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы.