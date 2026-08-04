Казахстан намерен полностью отказаться от импорта мяса птицы

Казахстан планирует полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в целом страна обеспечивает внутреннюю потребность по основным видам продовольствия. По большинству базовых продуктов уровень самообеспеченности превышает 80%.

Кроме того, ведется адресная работа по доведению уровня обеспеченности свыше 80% по мясу птицы, рыбе, сахару, сырам и творогу, колбасным изделиям и яблокам за счет увеличения собственного производства и замещения импорта.

— К примеру, для укрепления сырьевой базы молочной отрасли реализуется программа льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм. Профинансировано 95 ферм общей мощностью свыше 500 тыс. тонн молока в год, из которых 71 уже введена в эксплуатацию. До конца текущего года планируется запустить еще 19 ферм мощностью порядка 100 тыс. тонн, — сообщил Азат Султанов.

Системная работа проводится и в мясном птицеводстве. За последние пять лет производство увеличилось на 58%, импорт сократился на 25%, а обеспеченность внутреннего рынка отечественным мясом птицы повысилась с 58 до 78%.

— Рост обеспечен расширением действующих предприятий и вводом новых мощностей. Работа в данном направлении продолжается и в планах реализация новых крупных проектов, такие как АО «Aitas» в Алматинской области и АО «Алель Агро» в Жамбылской области. Реализация новых проектов позволит существенно увеличить производство и полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы, — заявил вице-министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан полностью обеспечит себя мясом птицы к 2027 году.