Что будет с парковками в Алматы в 2026 году

Расширение зон платной парковки является частью большой работы по улучшению транспортной системы города и созданию удобных условий для всех.

Об этом сообщили в «Алматы паркинг» управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города в ответ на запрос агентства.

В настоящее время в мегаполисе насчитывается более 18 тысяч паркомест, но в будущем их число собираются довести до 30 тысяч.

В компании объяснили, что это нужно для разгрузки дорог. В первую очередь плату введут на самых загруженных улицах, где постоянно возникают заторы и водители нарушают правила стоянки

— При отборе учитывается анализ транспортных потоков, наличие социальных объектов и обращения жителей. Конкретный перечень улиц будет опубликован дополнительно после завершения согласований, — говорится в ответе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Что касается тарифов, сейчас час парковки в Алматы стоит 100 тенге.

— Вопрос о повышении тарифов пока не рассматривается. При этом, вопрос дифференциации тарифов находится в проработке, пока внедрение не планируется, — подчеркнули в «Алматы паркинг».

Особое внимание уделят людям, которые живут в домах рядом с платными парковками. Сейчас разрабатывается специальный механизм льготных абонементов для местных жителей.

Предполагается, что благодаря таким абонементам горожане смогут оставлять машины возле своего дома на более выгодных условиях.

Кроме того, в 2026 году планируется не только увеличить количество парковочных мест, но и строже следить за качеством обслуживания. Если в правилах пользования парковками произойдут какие-то изменения, жителей города обещают предупредить об этом заранее.

Ранее в социальных сетях жители Алматы неоднократно сообщали о случаях некорректного выставления штрафов и счетов за парковку, в том числе за уже оплаченную стоянку или во время движения в потоке.

В компании подтвердили, такие случаи действительно были.

— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками КГП «Алматы паркинг» выявлен факт некорректного выставления счета и неправильной рекомендации со стороны сотрудника компании, — отметили в «Алматы паркинг».

Чтобы это не повторилось, специалисты компании вместе с банком поработали над системой и устранили причину отправки ошибочных push-уведомлений. В компании отметили, что раньше таких проблем не было и в отношении ответственных сотрудников приняли меры.

