Что будет с парковками в Алматы в 2026 году
Какие изменения ожидаются в системе платных парковок в 2026 году, рассказали в КГП «Алматы паркинг», передает корреспондент агентства Kazinform.
Расширение зон платной парковки является частью большой работы по улучшению транспортной системы города и созданию удобных условий для всех.
Об этом сообщили в «Алматы паркинг» управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города в ответ на запрос агентства.
В настоящее время в мегаполисе насчитывается более 18 тысяч паркомест, но в будущем их число собираются довести до 30 тысяч.
В компании объяснили, что это нужно для разгрузки дорог. В первую очередь плату введут на самых загруженных улицах, где постоянно возникают заторы и водители нарушают правила стоянки
— При отборе учитывается анализ транспортных потоков, наличие социальных объектов и обращения жителей. Конкретный перечень улиц будет опубликован дополнительно после завершения согласований, — говорится в ответе.
Что касается тарифов, сейчас час парковки в Алматы стоит 100 тенге.
— Вопрос о повышении тарифов пока не рассматривается. При этом, вопрос дифференциации тарифов находится в проработке, пока внедрение не планируется, — подчеркнули в «Алматы паркинг».
Особое внимание уделят людям, которые живут в домах рядом с платными парковками. Сейчас разрабатывается специальный механизм льготных абонементов для местных жителей.
Предполагается, что благодаря таким абонементам горожане смогут оставлять машины возле своего дома на более выгодных условиях.
Кроме того, в 2026 году планируется не только увеличить количество парковочных мест, но и строже следить за качеством обслуживания. Если в правилах пользования парковками произойдут какие-то изменения, жителей города обещают предупредить об этом заранее.
Ранее в социальных сетях жители Алматы неоднократно сообщали о случаях некорректного выставления штрафов и счетов за парковку, в том числе за уже оплаченную стоянку или во время движения в потоке.
В компании подтвердили, такие случаи действительно были.
— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками КГП «Алматы паркинг» выявлен факт некорректного выставления счета и неправильной рекомендации со стороны сотрудника компании, — отметили в «Алматы паркинг».
Чтобы это не повторилось, специалисты компании вместе с банком поработали над системой и устранили причину отправки ошибочных push-уведомлений. В компании отметили, что раньше таких проблем не было и в отношении ответственных сотрудников приняли меры.
Ранее депутат Мажилиса сообщил, что в Астане и Алматы будут упразднены частные платные парковки.