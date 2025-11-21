Частных платных парковок больше не будет в Астане и Алматы

— Рабочая группа по проекту Строительного кодекса поддержала мою поправку в статью 109 Земельного кодекса — мы убираем частные платные парковки на улицах двух столиц. Все знают, как в Алматы олигархи через фирму-прокладку собирали деньги с людей за парковку. Городской бюджет потерял миллиарды, виновные получили сроки, но система продолжала жить — и в Алматы, и в Астане. Пока горожане платили, кто-то просто наживался, — написал депутат.

По словам Базарбека, частные платные парковки «это была схема, а не сервис». Он уточнил, что теперь акиматам будет запрещено передавать свободные пространства вдоль дорог Астаны и Алматы во временное землепользование для организации частных платных парковок.

— Теперь все платежи за парковку в городах Алматы и Астана будет направляться не в карман блатных присосавших к власти олигархов, а в местные бюджеты! — отметил депутат.

Он добавил, что его поправку поддержали депутаты. По словам Базарбека, теперь ожидается окончательное решение профильного комитета.

Ранее в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны прокомментировали вопрос о тарифах на платную парковку.