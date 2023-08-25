Что будет располагаться на верхних этажах Абу-Даби Плаза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания отвечающая за строительство объекта поделилась эскизами верхних этажей Абу Даби Плаза. В компании также рассказали, что будет находиться внутри самой башни QAZAQSTAN, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Корреспонденты «Казинформ» уточнили, когда окончательно завершится строительство Абу-Даби Плаза. В компании ответили, что сроки окончательной сдачи башни QAZAQSTAN зависят от срока завершения отделочных работ. График завершения отделочных работ находится на рассмотрении Правительства ОАЭ.

В башне QAZAQSTAN будут расположены следующие здания.

На уровнях 04-22 – офисные помещения, а на уровнях 25-75 - квартиры.

Всего 442 квартир и 4 пентхауса. Общая сдаваемая площадь офисных помещений составил 21 906 кв.м.

В башне «QAZAQSTAN» блока R полностью завершены основные строительные работы: возведение конструкции и облицовка фасада (достигнуто существенное завершение).

Внешний вид блока R представляет собой завершенную башню. Однако внутренние работы откладываются до утверждения инвестором и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов дальнейших планов по оставшимся внутренним работам.