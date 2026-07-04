ЧСИ подозревают в злоупотреблении полномочиями в ЗКО

Прокуратурой Западно-Казахстанской области выявлены нарушения в деятельности частного судебного исполнителя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе проверки деятельности частных судебных исполнителей выявлены нарушения требований законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что частным судебным исполнителем допущены нарушения порядка распоряжения денежными средствами, поступившими в рамках исполнительных производств, выразившиеся в неперечислении взыскателям 532 тыс. тенге и необоснованном перечислении 9,8 млн тенге третьему лицу.

По указанным фактам начато досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем»).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. По результатам расследования действиям причастных лиц будет дана правовая оценка и приняты меры, предусмотренные законодательством.

Ранее суд лишил лицензии главу палаты ЧСИ Алматинской области.