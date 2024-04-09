ЧС объявят на территории Есильского района СКО

В Северо-Казахстанской области еще в одном районе намерены объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов.

В документе указано, что решение принимается в целях обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов района.

Есильский район расположен вниз по течению реки Есиль от Сергеевского водохранилища и находится в зоне подтопления.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки в районе в селах Жаркайын, Бірлік и Николаевка проводили эвакуацию людей и сельхозживотных.

По данным филиала РГП «Казгидромет», в 12.00 часов на гидропосту в селе Покровке Есильского района уровень воды превысил критическую отметку в 950 см, река вышла в пойму. В Новоникольском – 859 см при опасной отметке в 1 187 см.

Ранее режим ЧС объявили в Тайыншинском районе и городе Петропавловске.