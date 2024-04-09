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    18:55, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    ЧС объявят на территории Есильского района СКО

    паводки
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области еще в одном районе намерены объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. 

    В документе указано, что решение принимается в целях обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов района.

    Есильский район расположен вниз по течению реки Есиль от Сергеевского водохранилища и находится в зоне подтопления. 

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки в районе в селах Жаркайын, Бірлік и Николаевка проводили эвакуацию людей и сельхозживотных.

    По данным филиала РГП «Казгидромет», в 12.00 часов на гидропосту в селе Покровке Есильского района уровень воды превысил критическую отметку в 950 см, река вышла в пойму. В Новоникольском – 859 см при опасной отметке в 1 187 см.

    Ранее режим ЧС объявили в Тайыншинском районе и городе Петропавловске. 

     

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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