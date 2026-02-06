Режим ЧС объявлен в одном из районов Жамбылской области из-за сильного ветра

Как сообщил аким области в социальных сетях, в настоящее время полностью сорваны кровли трех жилых домов, еще в семи многоэтажках крыши повреждены частично. Кроме того, стихия повредила линии электропередачи протяженностью около двух километров.

Фото: акимат Жамбылской области

Глава региона выехал в Жанатас и ознакомился с текущей обстановкой на месте. По его словам, пострадавших среди населения нет, социальные объекты не затронуты.

В Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Коммунальные службы работают в штатном режиме, продолжается оценка причиненного ущерба.

Фото: акимат Жамбылской области

В акимате пообещали, что на устранение последствий непогоды будут предусмотрены необходимые средства, вся требуемая помощь жителям и предпринимателям будет оказана. Акимату района, департаменту по чрезвычайным ситуациям и профильным управлениям поручено незамедлительно приступить к восстановительным работам уже сегодня.

Фото: акимат Жамбылской области

