Chrysler отзывает 450 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами прицепа

Как сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), из-за конструктивных дефектов могут не работать фонари прицепа и отказать его тормозная система.

Под отзыв попали автомобили Jeep Wagoneer S 2024–2026 годов выпуска, а также Ram 1500, 2500, 3500, включая версии Cab Chassis, 2025–2026 модельных годов. Кроме того, в список включен Jeep Cherokee 2026 года выпуска.

В NHTSA уточнили, что дилеры Chrysler бесплатно заменят неисправный модуль управления буксировкой прицепа. Уведомления владельцам автомобилей планируется разослать 24 марта.

Также федеральное агентство сообщило об отзыве некоторых модулей буксировки Mopar, в которых возможны аналогичные неисправности. Если такой модуль установлен в автомобиле, дилеры заменят его бесплатно, а если нет — выкупят у владельцев. Уведомления по этой программе планируется направить 24 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что Nissan отзывает 26432 автомобиля из-за некачественной сварки дверных ограничителей, которые могут повысить риск аварии и получения травм.