ЧП на шахте «Казахстанская»: все силы спасателей направлены на поиск людей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сейчас в шахту «Казахстанская», где сегодня утром произошел пожар, направлено 4 отделения спасателей, 2 отделения наготове. Об этом сообщил первый заместитель директора Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС) Геннадий Силинский, передает МИА «Казинформ».



«В шахте продолжается пожар. Мы сейчас все силы направили на поиск людей. Тушением пожара мы даже еще не стали заниматься. К сожалению, на данный момент мы нашли тело одного погибшего, отделение его эвакуировало на поверхность. Сейчас произвели расчеты, сделали маневры, чтобы снизить задымление в выработках верхней части блока, потому что отделение которое, 12 отделений ходило в шахту, они не смогли пробиться в предполагаемые места нахождения людей по причине высокого, густого задымления. Соответственно скорость передвижения минимальная и время защитного респиратора не позволяет производить дальнейшие работы, потому что при малом передвижении, дальность, куда отделения спасателей могут пройти - она очень минимальная. Для того, чтобы сейчас улучшить видимость, мы сделали вентиляционный маневр, сейчас в шахту направлено 4 отделения, 2 отделения наготове у нас. Мы предполагаем провести обследование выработок в районе скипового ствола, где предположительно у нас должны находиться люди. По той информации, которую нам дают работники шахты. По результатам данной разведки мы можем дать дополнительную информацию. Параллельно с этим, воспользовавшись моментом, который у нас появился, мы сейчас обследуем верхнюю часть главного конвейерного уклона, чтобы дальше можно было бы уже предпринимать решения по восстановлению проветривания шахты в доаварийном режиме. Это нам позволит зайти непосредственно в аварийную выработку на очаги пожара и тем самым снизить задымление по всему шахтному блоку и потом пройти в те выработки, в которых мы еще не были», - сообщил Геннадий Силинский.

Сегодня, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В больнице находятся 8 горняков.

Как позже проинформировали в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.