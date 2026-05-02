ЧМ-2026 под угрозой экстремальной жары: ФИФА готовит меры

Матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде могут состояться при аномально высоких температурах, передает агентство Kazinform со ссылкой на AP.

Организаторы уже внедряют меры защиты игроков и болельщиков — от дополнительных перерывов на воду до систем охлаждения и мониторинга погодных рисков.

Турнир примут 16 городов в США, Мексике и Канаде, где июнь и июль традиционно считаются самыми жаркими месяцами.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), средние температуры в этот период продолжают расти с конца XIX века. В ряде городов, включая Даллас, Хьюстон и мексиканский Монтеррей, показатель температуры может превышать опасные значения, усиливая риск перегрева организма.

По данным экспертов, высокая температура в сочетании с физической нагрузкой может вызвать обезвоживание, головные боли, тепловое истощение и даже привести к летальному исходу.

В ответ на эти риски ФИФА и местные власти разрабатывают комплекс мер безопасности. Это — создание затененных зон, установка пунктов охлаждения и питьевой воды, а также усиленное медицинское сопровождение матчей и фан-зон.

ФИФА уже объявила, что в каждом тайме будет обязательный трехминутный перерыв для питья воды независимо от погодных условий. Командам также разрешат до пяти замен, а между матчами предусмотрят минимум три дня отдыха. На открытых стадионах игрокам и запасным предоставят доступ к скамейкам с регулируемой температурой.

Города-хозяева готовят собственные меры. В Ванкувере при объявлении жары планируется установка дополнительных питьевых фонтанов и охлаждающих станций. В Лос-Анджелесе запустят систему мониторинга обращений в больницы, связанных с перегревом. В Нью-Йорке уведомления о мерах безопасности будут рассылаться на 14 языках через цифровые сервисы.

Медицинские пункты появятся как на стадионах, так и в фан-зонах. Например, в Далласе персонал будет оснащен средствами экстренного охлаждения, включая ледяные ванны.

К слову, часть стадионов имеет крыши и системы кондиционирования, что позволит снизить влияние жары. В Калифорнии некоторые матчи запланированы на вечернее время, когда температура ниже.

Напомним, ФИФА повысила призовой фонд ЧМ-2026 до рекордных $871 млн. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. По его словам, решение во многом зависит от главы ФИФА Джанни Инфантино