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    14:19, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы – Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом эффективность диалога чиновников с гражданами по прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом. Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства заявил, что комплексного реформирования требует система государственного управления.

    «Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти.

    «Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу. Следует также упростить порядок выхода из государственной службы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах, они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата, с такими чиновниками надо легко прощаться», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Мажилис
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