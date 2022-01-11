Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом эффективность диалога чиновников с гражданами по прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом. Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил, что комплексного реформирования требует система государственного управления.

«Комплексного реформирования требует система государственного управления. Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти.

«Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип меритократии. Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу. Следует также упростить порядок выхода из государственной службы. Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах, они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата, с такими чиновниками надо легко прощаться», - отметил Касым-Жомарт Токаев.