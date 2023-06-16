Члены Национального курултая встретились в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в рамках второго заседания Национального курултая начато заседание рабочих секций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании секций приняли участие общественные деятели, депутаты Парламента, члены Общественных советов, руководители СМИ, эксперты, обсуждающие вопросы консолидации, культурно-духовного развития, а также образования и науки.

На заседании секции «Общественная консолидация» было акцентировано внимание на вопросах развития гражданского общества и укрепления межэтнического единства, законодательного регулирования деятельности общественных объединений, особенностей формирования национальной идеологической повестки, роли общественных советов в регионах.

Кроме того, поднят вопрос повышения правовой грамотности среди населения. Эксперты предложили возродить практику организации общественных консультаций для граждан с привлечением нотариусов, адвокатов, сотрудников полиции, прокуратуры и судебных исполнителей.

Члены Национального курултая поделились мнениями относительно развития отечественных СМИ и медиаконтента, их роли в продвижении ценностей укрепления общественной консолидации.

На заседании рабочей секции «Культура. Искусство. Духовность» рассмотрены вопросы культурно-духовного развития.

Члены Национального курултая затронули вопросы продвижения национальных ценностей в литературных произведениях современных авторов и развития отечественной литературы и кино. Также подняты темы работы музеев, культурных центров и библиотек, особенно в сельской местности, а также продвижения молодых талантов и поддержки развития креативной индустрии.

Уделено внимание вопросам воспитания подрастающего поколения и пробуждения у них тяги к знаниям, пропаганды здорового образа жизни, трудолюбия, патриотизма. Выработаны предложения по развитию массового спорта.

Также сегодня состоится заседание рабочей секции «Образование и наука». Ожидается, что в нем будут подробно обсуждаться вопросы особенностей развития молодого поколения, формирующегося в цифровой и новой технологической реальности.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы сохранения преемственности поколений, совершенствования реформ в высшем образовании, в том числе внедрения современных механизмов управления вузами и повышения статуса преподавателей.

В рамках работы секции также рассмотрят вопросы улучшения школьной инфраструктуры среднего образования, особенно в сельской местности.

По итогам заседаний рабочих секций будет разработан специальный план мероприятий по реализации предложений членов Национального курултая совместно с государственными органами.

Ранее мы сообщали, что второе заседание Национального курултая состоится 17 июня с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.