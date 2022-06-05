Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Членов участковой избирательной комиссии в Алматы отстранили после видео в Сети

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Июня 2022, 18:27
Членов участковой избирательной комиссии в Алматы отстранили после видео в Сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова сообщила, что в Сети появилось видео, где якобы произведен вброс бюллетеней. Членов участковой избирательной комиссии временно отстранили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что референдум основывается на строгом соблюдении норм закона. Любые нарушения процедур не допускаются.

«По этой ситуации мы долго советовались. Мы приняли решение, отстранить до выяснения обстоятельств членов участковой комиссии от их обязанностей, поскольку у нас и у вышестоящей комиссии нет полномочий давать оценку действиям на основании видео. При беседе с членами участковой комиссии, они отрицают факт вброса. Якобы было голосование собственное, что они есть в списке того участка. Но тем не менее, нами принято решение данную урну опечатать и продолжить голосование уже с другой урной, со стационарной. Все бюллетени в той урне, в которой якобы вброшены бюллетени, возможно, будут признаваться недействительными, скорее всего. Но итоги будут считаться участковой комиссией по результатам стационарной урны. Большая урна, до момента вброса, даже если там находятся бюллетени, к сожалению, они уже учитываться при подсчете не будут», – заявила Асанова.

Она добавила, что оценку правомерности данной ситуации будут давать правоохранительные органы и ЦИК, поскольку вопрос об аннулировании результатов, приостановлении лежит в компетенции ЦИК. Все документы будут передаваться туда.

По данным территориальной комиссии по референдуму города Алматы, явка избирателей по состоянию на 16:00 часов составила 292 365 человек или 25,95 % от избирателей.

В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек.


Алматы   Интернет   Происшествия   Видео   Конституция   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области