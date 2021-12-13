Членов Нацсовета наградили в столице ко Дню Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости в соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева за вклад в политическое, социально-экономическое развитие страны и активную общественную деятельность члены Национального совета общественного доверия награждены госнаградами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, поздравляю всех с наступающим Днем Независимости. За 30 лет страна добилась ряда успехов. Все это благодаря труду нашего народа. В преддверии празднования Дня Независимости награды получают специалисты различных отраслей и лица, которые приняли непосредственное участие в развитии страны. В их числе и члены Национального совета. Сегодняшнюю награду я считаю оценкой работы Национального совета общественного доверия», - сказал помощник Президента РК Ерлан Карин на церемонии награждения.

По его словам, за 2,5 года существования Национального совета общественного доверия в стране было принято около 90 нормативно-правовых актов.

«За каждым документом стоят интересы казахстанцев. И данные документы направлены на решение конкретной проблемы в обществе. Глава государства наградил различными государственными наградами около 15 активных членов Национального совета доверия. Это награда членам совета за вклад в решение различных проблем в обществе. Уверен, что и впредь будем плодотворно работать вместе», - говорит он.

Так, Указом Главы государства депутат Мажилиса Парламента Бахытбек Смагул награжден орденом «Парасат».

В числе награжденных орденом «Құрмет» были Саясат Нурбек, Мурат Абенов, Таттигуль Талаева и Канат Сахариянов.

Кроме того, Асхату Садырбаю, Уайсу Ерсайыулы была вручена медаль «Ерен еңбегі үшін», а Александру Данилову и Кайсару Турсынкожа -медаль «Шапағат».

Бурихан Нурмухамедов и Максим Рожин награждены благодарственными письмами Президента Республики Казахстан.