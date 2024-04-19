Члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы отметили прогресс Казахстана в области прав человека

В среду ряд членов ПАСЕ Совета Европы приняли отдельную декларацию, в которой отмечают значительный прогресс Казахстана в нескольких сферах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— По случаю 20-й годовщины подписания Соглашения о сотрудничестве между Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Парламентом Республики Казахстан мы высоко оцениваем существенный прогресс, достигнутый в демократических и политических реформах, как неотъемлемую часть построения справедливого Казахстана, отмечено в совместном тексте членов ПАСЕ СЕ. — Отмечаем усилия Парламента Казахстана по успешному выполнению положений вышеупомянутого соглашения. В этом контексте мы приветствуем решение казахстанских властей отменить смертную казнь в соответствии с Конституцией Казахстана. С удовлетворением отмечаем тесное сотрудничество между Казахстаном и институтами Совета Европы. Мы рассматриваем Казахстан как ключевого партнера в регионе и приветствуем принятие Комитетом министров приоритетов добрососедского сотрудничества с Казахстаном на период 2024–2027 годов, — отметили в Совете Европы.

27 апреля этого года исполняется 20 лет с момента подписания Соглашения о сотрудничестве между Парламентом Казахстана и ПАСЕ.

За указанный период между сторонами сложилось прочное и конструктивное сотрудничество. Парламентарии Казахстана участвуют в пленарных сессиях и работе Комитетов Парламентской Ассамблеи. Депутаты ПАСЕ посещают Казахстан в качестве членов наблюдательных миссий и докладчиков по Казахстану.

За время взаимодействия подготовлено 2 страновых доклада, в которых отмечался значительный потенциал взаимодействия Казахстана с Советом Европы в контексте демократических преобразований, происходящих в РК.

В настоящее время принято решение о подготовке очередного доклада по Казахстану.

Кроме того в 2024 году планируется начало Приоритетов по добрососедскому сотрудничеству с Казахстаном на 2024–2027 гг. Эта программа нацелена на дальнейшее совершенствование национального законодательства РК и его сближению с европейскими нормами.

Казахстан является полноправным членом Венецианской комиссии. Наша страна имеет статус наблюдателя в консультативных советах европейских прокуроров и европейских судей, Европейской комиссии по эффективности правосудия и Конвенции «Медикрайм».

В настоящее время Казахстан присоединился к трем конвенциям Совета Европы в области уголовного правосудия, а также Европейской культурной конвенции. Более того, Казахстан получил официальные приглашения на присоединение к трем конвенциям Совета Европы, включая Стамбульскую конвенцию.

С апреля 2023 года в Совете Европы рассматривается запрос Казахстана на получение статуса наблюдателя при Комитете экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Манивэл».

В феврале этого года РК подала заявку на присоединение к Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (Варшавская конвенция, № 198).

Казахстан является членом ГРЕКО. В марте этого года состоялась защита отчета о ходе выполнений рекомендаций ГРЕКО по итогам двух раундов оценки.