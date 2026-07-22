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    Член сборной РК по нацохоте организовал нелегальный питомник с краснокнижными птицами

    35 краснокнижных хищных птиц изъяты из незаконного питомника, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    сокол балобан
    Фото: pixabay

    Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и содержании редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц.

    По данным следствия, начиная с 2017 года подозреваемый, являясь членом Федерации «Құсбегілік» и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, организовал на территории своего домовладения в Караганде нелегальный питомник.

    Используя тематическую страницу в Instagram, посвященную национальной охоте, вопросам содержания и лечения ловчих птиц, он наладил контакты с лицами, доставлявшими ему редкие виды хищников, изъятых из естественной среды обитания.

    В ходе обыска по месту жительства обнаружены и изъяты 35 хищных птиц, в том числе соколы-балобаны, беркуты и сокол-сапсан. Указанные виды занесены в Красную книгу Республики Казахстан и относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения животным.

    Подозреваемый помещен под стражу.

    С санкции суда наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota 4Runner.

    — В настоящее время птицы переданы на временное содержание в зоопарк г. Караганды. После вступления приговора суда в законную силу они будут выпущены в естественную среду обитания, — сообщили в АФМ.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее Федерацию массового кокпара лишили аккредитации после гибели подростка на тренировке.

    Птицы Регионы Казахстана Национальные виды спорта АФМ Караганда Павлодарская область Красная книга
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор