Член сборной РК по нацохоте организовал нелегальный питомник с краснокнижными птицами

35 краснокнижных хищных птиц изъяты из незаконного питомника, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и содержании редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц.

По данным следствия, начиная с 2017 года подозреваемый, являясь членом Федерации «Құсбегілік» и сборной Казахстана по национальной охоте с ловчими птицами, организовал на территории своего домовладения в Караганде нелегальный питомник.

Используя тематическую страницу в Instagram, посвященную национальной охоте, вопросам содержания и лечения ловчих птиц, он наладил контакты с лицами, доставлявшими ему редкие виды хищников, изъятых из естественной среды обитания.

В ходе обыска по месту жительства обнаружены и изъяты 35 хищных птиц, в том числе соколы-балобаны, беркуты и сокол-сапсан. Указанные виды занесены в Красную книгу Республики Казахстан и относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения животным.

Подозреваемый помещен под стражу.

С санкции суда наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota 4Runner.

— В настоящее время птицы переданы на временное содержание в зоопарк г. Караганды. После вступления приговора суда в законную силу они будут выпущены в естественную среду обитания, — сообщили в АФМ.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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