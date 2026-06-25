Федерацию массового кокпара лишили аккредитации после гибели подростка на тренировке

После трагического случая на тренировке по кокпару в Казахстане приняты кардинальные меры для улучшения ситуации с безопасностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагический случай произошел 26 мая этого года в Целиноградском районе Акмолинской области. 14-летний подросток погиб во время несогласованной тренировки по кокпару в результате падения с лошади и получения тяжелой травмы.

Депутат Мажилиса Болат Керимбек в своем запросе на имя заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой обратил внимание на то, что, по предварительным данным, мероприятие было организовано без официального согласования, а вопрос безопасности и ответственности остался открытым.

Мажилисмен призвал разработать и утвердить единый стандарт безопасности для массового кокпара.

В ответ на запрос депутата Аида Балаева сообщила, что для массового кокпара в Казахстане уже законодательно утверждены все необходимые требования, касающиеся порядка проведения мероприятий, количества участников и возрастных ограничений, а также имеются стандарты для судей, наездников и лошадей. Но наряду с этим имеются факты игнорирования всех требований при организации тренировок и игр в массовый кокпар.

— Несмотря на наличие установленных норм и правил, граждане продолжают проводить неофициальные массовые игры в кокпар, нарушая правила их проведения. Так, в мае 2026 года в селе имени Рахымжана Кошкарбаева по инициативе местных жителей и без согласования с уполномоченными органами провели учебно-тренировочные мероприятия по кокпару, в результате которых погиб 14-летний подросток. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту. По ее итогам виновных привлекут к ответственности, — сообщила Аида Балаева.

Отмечено, что с 15 июня 2026 года свидетельство об аккредитации Федерации массового кокпара приостановлено на один месяц. При этом, Аида Балаева подчеркнула, что соревнования по массовому кокпару должны проводиться только с разрешения акиматов, по согласованию с управлениями спорта и аккредитованными федерациями.

Ранее стали известны подробности по уголовному делу о гибели подростка на кокпаре.