    21:46, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Член банды MS-13 приговорен к 1335 годам тюремного заключения

    Более 240 членов известной банды Mara Salvatrucha, или MS-13, были приговорены в Сальвадоре к сотням лет тюремного заключения, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    Фото: djournal.com

    Генеральная прокуратура центральноамериканской страны сообщила, что 248 членов банды получили «показательные приговоры» за 42 убийства и 42 похищения, а также за другие преступления.

    Один осужденный, которого опознали как Марвина Абеля Эрнандеса Паласиоса, был приговорен к 1335 годам тюремного заключения, а еще 10 человек получили сроки от 463 до 958 лет. Генеральная прокуратура заявила, что преступления были совершены в период с 2014 по 2022 год.

    С марта 2022 года президент Сальвадора Найиб Букеле ведет борьбу с преступными группировками в условиях чрезвычайного положения, которое позволяет производить аресты без ордера.

    По официальным данным, более 90 тысяч человек были задержаны, а около восьми тысяч освобождены после того, как их признали невиновными.

    Благодаря кампании Букеле против преступных банд уровень убийств в стране снизился до рекордно низкого, но правозащитные организации обвиняют силы безопасности в злоупотреблениях.

    По данным правительства Сальвадора, MS-13 и другая банда – Barrio 18, несут ответственность за гибель примерно 200 000 человек за последние три десятилетия. Ранее, эти две банды контролировали примерно 80% территории страны, а в Сальвадоре был один из самых высоких уровней убийств в мире.

    Банда MS-13 была сформирована в Лос-Анджелесе в 1980-х годах сальвадорскими иммигрантами, бежавшими от гражданской войны на родине. С тех пор жестокая банда распространила свое влияние на Гватемалу и Гондурас, превратив регион в один из самых опасных в мире. Ее жестокое правление в Центральной Америке – одна из причин, по которой тысячи мигрантов бегут в Соединённые Штаты.

    Ранее сообщалось о наркокартелях в Латинской Америки и причинах, почему американский президент так решителен в борьбе с наркобизнесом.

