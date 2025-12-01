Член банды MS-13 приговорен к 1335 годам тюремного заключения

Генеральная прокуратура центральноамериканской страны сообщила, что 248 членов банды получили «показательные приговоры» за 42 убийства и 42 похищения, а также за другие преступления.

Один осужденный, которого опознали как Марвина Абеля Эрнандеса Паласиоса, был приговорен к 1335 годам тюремного заключения, а еще 10 человек получили сроки от 463 до 958 лет. Генеральная прокуратура заявила, что преступления были совершены в период с 2014 по 2022 год.

С марта 2022 года президент Сальвадора Найиб Букеле ведет борьбу с преступными группировками в условиях чрезвычайного положения, которое позволяет производить аресты без ордера.

По официальным данным, более 90 тысяч человек были задержаны, а около восьми тысяч освобождены после того, как их признали невиновными.

Благодаря кампании Букеле против преступных банд уровень убийств в стране снизился до рекордно низкого, но правозащитные организации обвиняют силы безопасности в злоупотреблениях.

По данным правительства Сальвадора, MS-13 и другая банда – Barrio 18, несут ответственность за гибель примерно 200 000 человек за последние три десятилетия. Ранее, эти две банды контролировали примерно 80% территории страны, а в Сальвадоре был один из самых высоких уровней убийств в мире.

Банда MS-13 была сформирована в Лос-Анджелесе в 1980-х годах сальвадорскими иммигрантами, бежавшими от гражданской войны на родине. С тех пор жестокая банда распространила свое влияние на Гватемалу и Гондурас, превратив регион в один из самых опасных в мире. Ее жестокое правление в Центральной Америке – одна из причин, по которой тысячи мигрантов бегут в Соединённые Штаты.

Ранее сообщалось о наркокартелях в Латинской Америки и причинах, почему американский президент так решителен в борьбе с наркобизнесом.