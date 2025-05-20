Чистота и культура — понятия взаимосвязанные — Президент

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благоустройство страны — общая задача, требующая участия каждого, и обратил внимание на особый смысл общенациональной акции «Таза Қазақстан»,

— Чистота и культура — понятия взаимосвязанные. Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития — стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: «Мәдениеттің мәйегі — кітап» («Книги — суть культуры»). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной. Конечно, в мире, где интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели. И для этого сегодня принимаются конкретные меры. Учреждена специальная Президентская премия для молодых писателей. В этом году мы впервые отметили Национальный день книги. Данное ценное начинание получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем, — отметил Президент.

Глава государства напомнил, что в последние годы в стране были проведены масштабные реформы, охватившие все сферы жизни — от политики до экономики.

— Начала меняться и адаптироваться к современным реалиям наша национальная идентичность. Это еще один значимый результат реформ. Особую роль в этом процессе играют культура и искусство, обладающие мощным просветительским потенциалом. Именно они способствуют обновлению национального сознания. Ваши произведения служат ориентиром для подрастающего поколения. В обществе постепенно утверждаются новые этические нормы и ценности. Благодаря искусству и образованию наша молодежь растет созидательной, новаторской и трудолюбивой. Только следуя этому пути, мы станем по-настоящему Справедливым, Безопасным, Чистым и Процветающим государством. Уверен, работники культуры и искусства и впредь будут вносить свою лепту в это важное дело, — сказал Глава государства.

Далее Президент отметил, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку деятелям культуры.

— Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию, — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент присвоил статусы академических двум театрам и филармонии.