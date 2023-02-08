Число жертв землетрясения в Сирии достигло 2530 человек

АММАН. КАЗИНФОРМ – Число жертв землетрясения в Сирии достигло по меньшей мере 2 530 человек, насчитывается 4654 раненных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии и организацию «Сирийская гражданская оборона».

Министр здравоохранения Сирии Хассан Мухаммад Аль-Гобаш сообщил, что число жертв возросло до 1250 человек и раненых - до 2054, уточнив, что данные могут измениться на фоне продолжающихся поисково-спасательных работ.

Министр заявил, что министерство направило в пострадавшие провинции машины скорой помощи и 28 мобильных клиник, которые оснащены расходными материалами и квалифицированным персоналом, а также транспортные средства с оборудованием.

В то же время «Сирийская гражданская оборона», известная как «Белые каски», сообщает о более 1280 погибших и более 2600 раненных. Ее бригады спасателей работают в районах, неподконтрольных правительству.

«Ожидается, что их число значительно возрастет, поскольку сотни семей остаются под завалами спустя более 50 часов после землетрясения», - сообщает организация.

Общее количество погибших к данному часу на территориях, подконтрольным сирийским властям и сирийским группировкам, составляет 2530 человек.

В среду премьер-министр Сирии Хусейн Арнус проинспектировал текущую работу по удалению завалов и поиску выживших и пострадавших в зданиях, разрушенных землетрясением в южном районе Рамл в Латакии.

Он заслушал отчет от главы городского совета о процедурах, которые проводились на месте, и усилиях спасательных групп, в которых участвуют представители гражданской обороны, пожарные, сотрудники Красного Полумесяца, а также люди, проживающие в этом районе, сообщает пресс-служба правительства Сирии.

Министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас посетил город Алеппо, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Сообщается о поврежденных либо разрушенных более 3000 жилых домов, пятая часть жителей Алеппо нуждается в убежище.

ООН

В ООН заявили, что сирийский кризис, продолжающийся 12 лет, опустошил страну и оставил миллионы людей нуждающимися в гуманитарной помощи.

Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс объявил во вторник днем, что ООН выделяет 25 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания срочной помощи во всем регионе.

«Поскольку люди в регионе сталкиваются с разрушительными последствиями этой трагедии, мы хотим сказать им, что они не одиноки. Гуманитарное сообщество будет поддерживать их на каждом этапе выхода из этого кризиса», - заявил Гриффитс.

Он также завил, что «потребности Сирии огромны».

Помимо материального ущерба, нанесенного дорогам и общественной инфраструктуре, что затрудняет работу аварийных бригад, тяжелое экономическое положение Сирии также замедляет оказание помощи.

«Поисково-спасательные работы в настоящее время затруднены из-за нехватки оборудования для удаления мусора», — отметил Томмазо Делла Лонга, представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

«По всей Сирии ощущается острая нехватка топлива, и это затрудняет работу тяжелой техники, транспортировку персонала и службы скорой помощи», - добавил он.

Во вторник США заявили, что работают с партнерами над оказанием помощи при землетрясении в Сирии, но подчеркнули, что это не будет работать с сирийским правительством.

«В самой Сирии у нас есть гуманитарные партнеры, финансируемые США, которые координируют спасательную помощь», — сказал Блинкен.

В ответ МИД Сирии заявил, что наложенные на страну санкции не позволяют справиться с последствиями трагедии. Так, сирийцы, столкнувшись с землетрясением, иногда разгребают завалы своими руками, потому что запрещена поставка необходимой для этого техники, сообщает сирийское агентство SANA.

В министерстве добавили, что у сирийских спасательных групп и отрядов гражданской обороны нет средств и инструментов, чтобы добраться до пострадавших под полностью разрушенным десятиэтажным домом, поэтому их работа занимает вдвое больше времени и сокращает возможность извлечь их живыми.

Глава Сирийского арабского Красного Полумесяца Халед Хбубати заявил, что организация готова направить помощь в район Идлиба, если им предоставят эту возможность. Хбубати обратился к ООН за помощью для организации доставки помощи в районы, неподконтрольные Дамаску. Хбубати отметил, что Красный Полумесяц не делает различий между сирийцами и окажет помощь всему народу.

Зарубежные страны продолжают оказывать помощь Сирии

Иордания направила в Сирию и Турцию самолет с 99 спасателями из международной поисково-спасательной группы и пятью врачами из Королевской медицинской службы на борту. Кроме того, туда отправились королевские ВВС Иордании, загруженные спасательным оборудованием, палатками, логистическими и медицинскими материалами.

Иранский самолет доставил 20 тонн медицинского оборудования и продуктов питания.

Накануне в международный аэропорт Алеппо с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения прибыли самолеты из Ливии и Алжира. В среду в Дамаск прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Ирака.

Ирак и Султанат Оман запустили воздушные мосты в Сирию для доставки помощи и медикаментов в пострадавшие районы Сирии.



Фото: bursabasin.com