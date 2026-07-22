Число жертв наводнений в Индии выросло до 31 человека

Число погибших из-за сильных наводнений в индийском штате Ассам выросло до 31 человека после новых ливней, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания, за последние сутки жертвой стихийного бедствия стал еще 21 человек

В штате Ассам на северо-востоке Индии число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 31 человека. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата.

Согласно заявлению, за последние сутки жертвой стихийного бедствия стал еще 21 человек.

По словам главного министра штата Химанта Бисва Сарма, от наводнений пострадали около 700 тысяч человек. По его словам, три человека числятся пропавшими без вести.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее сообщалось, что наводнения и оползни в Кашмире унесли жизни 11 человек. Также муссонные дожди в Индии унесли жизни 13 человек.