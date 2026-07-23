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    Число жертв ливней в Пакистане достигло 37: затоплены районы и повреждены дома

    Число погибших из-за мощных муссонных дождей, наводнений и оползней в Пакистане выросло до 37 человек, власти продолжают ликвидировать последствия стихии, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Число жертв ливней в Пакистане достигло 37: затоплены районы и повреждены дома
    Фото: Anadolu

    По данным издания, с 19 июля в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб, а также в регионе Гилгит-Балтистан продолжаются интенсивные муссонные дожди, вызывающие внезапные наводнения и оползни. Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в пакистанских провинциях Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб достигло 37 человек.

    Как пишет газета Dawn, с 19 июля в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Пенджаб, а также в регионе Гилгит-Балтистан продолжаются интенсивные муссонные дожди, вызывающие внезапные наводнения и оползни.

    По данным властей, в результате непогоды, в том числе внезапных паводков, ударов молнии и поражения электрическим током, в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 20 человек, в Пенджабе — 17.

    Общее число жертв стихийного бедствия в стране возросло до 37.

    В то же время в Гилгит-Балтистане и в подконтрольном Пакистану регионе Азад Джамму и Кашмир наводнения и оползни, вызванные проливными дождями, нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и жилым домам местных жителей.

    Ранее сообщалось, что проливные дожди в Пакистане унесли жизни 13 человек, десятки пострадали.

    Дожди Местные органы власти Anadolu Agency стихия Пакистан Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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