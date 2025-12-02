РУ
    19:24, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Число жертв бытового насилия растет в Жетысу

    В области Жетысу фиксируют рост обращений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами. Только в Талдыкоргане в 2025 году Центр социальной помощи жертвам бытового насилия уже оказал поддержку 136 женщинам и детям, а 129 человек получили консультации через горячую линию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бытовое насилие
    Фото: Kazinform

    Центр работает с 2018 года и за это время принял почти тысячу пострадавших. Сейчас здесь проживают 26 человек, среди них — 19 несовершеннолетних. Одной из жительниц учреждения является многодетная мать Роза (имя изменено). По ее словам, первые годы замужества проходили спокойно, однако со временем супруг начал проявлять агрессию. За 16 лет брака у пары родились четверо детей, младшему из которых сейчас всего десять месяцев.

    — Несколько лет назад мы вернулись в Казахстан, на историческую родину. Однако и здесь ситуация не изменилась — муж и его родственники продолжали меня оскорблять, а супруг все чаще поднимал руку. После очередного конфликта меня просто выгнали из дома — с четырьмя маленькими детьми и без документов, — вспоминает Роза.

    После обращения в центр социальной помощи жертвам бытового насилия специалисты помогли ей восстановить документы, устроили детей в школу и детские сады, обеспечили жильем и безопасной средой.

    Работники центра отмечают, что бытовое насилие проявляется в разных формах: психологической, физической, экономической и сексуальной. Наиболее распространенными остаются эмоциональное и физическое давление. Психолог Центра Бахыткуль Тойлебаева подчеркивает, что в группу риска чаще всего попадают:

    • многодетные мамы;
    • женщины, вышедшие замуж в раннем возрасте;
    • женщины без образования и без финансовой независимости;
    • те, кто не получает поддержки от родственников.

    — Такие женщины особенно уязвимы. Они долго терпят насилие, потому что зависимы от партнера и боятся остаться без средств, жилья и помощи. К нам они приходят уже в состоянии крайнего истощения и тревоги. Задача психологов — помочь им восстановиться и почувствовать опору, — говорит специалист.

    По словам директора КГУ «Центр социальной помощи жертвам бытового насилия» Сункара Кадырова, обращения от женщин растут с каждым годом. А для того чтобы обеспечить их безопасность, местонахождение учреждения держится в строгом секрете.

    директор КГУ «Центр социальной помощи жертвам бытового насилия»
    Фото: Kazinform

    — В 2018-ом году к нам обратились порядка 70 человек. В 2024 ом году уже 156, это женщины и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста. 129 человек только за этот год позвонили на горячую линию. Мы оказываем юридические консультации, психологическую помощь и подробно объясняем, как действовать в опасной ситуации. Самое важное — чтобы пострадавшие знали: они не одни и могут рассчитывать на защиту, — отметил он.

    По данным полиции региона, с начала года в области Жетысу в семейно-бытовой сфере зарегистрировано более 175 уголовных и 1 076 административных правонарушений.

    Кроме того, в отношении правонарушителей вынесено свыше двух тысяч защитных предписаний и судами установлено 423 особых требования.

    Ранее сообщалось, что в области Жетысу в результате семейного конфликта мужчина нанес своей супруге множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась. Следствие длилось более четырех месяцев. В настоящее время дело рассматривает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу.

