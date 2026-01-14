Число заболевших сальмонеллезом увеличилось более чем в два раза в ЗКО

Как сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова, в прошлом году в регионе не зарегистрировано случаев групповых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

По словам Динары Жанабергеновой, не были выявлены такие опасные инфекционные заболевания, как холера, чума, бешенство, сибирская язва, тиф, дифтерия, полиомиелит, столбняк, малярия и ботулизм.

Также в прошлом году снизилось количество заболеваний по 18 инфекционным болезням, в том числе: корью в 54,3 раза, коклюшем в 2,23 раза, бактериальной дизентерией в 2,22 раза, COVID-19 в 3,21 раза, острым вирусным гепатитом в 4,35 раза, ОРВИ на 19,1%, туберкулезом на 14,9%, паразитарными болезнями (лямблиоз, описторхоз) на 30–40%.

— Вместе с тем, отмечен рост по ряду инфекций. В частности, острые кишечные инфекции: сальмонеллез в 2,16 раза, ротавирус в 9,55 раза. Среди паразитарных заболеваний увеличились случаи энтеробиоза на 23,1%, дерматомикоза на 12,2%. Заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, такие как скарлатина, выросли на 33,5%, зарегистрирован 1 случай серозного менингита, — рассказала Д. Жанабергенова.

По ее словам, основными причинами являются бытовые контакты, несоблюдение личной гигиены, недостаточная термическая обработка пищи.

По данным департамента, в 2025 году профилактическими прививками охвачены 96,6% детей из целевой группы. Это полностью соответствует рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения уровню 95–100%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области был зафиксирован случай свиного гриппа.