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Число заболевших коронавирусом выросло в 3,2 раза в Казахстане
2 Августа 2022 10:27

Число заболевших коронавирусом выросло в 3,2 раза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в шести регионах Казахстана. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавируса. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрированы 2021 случай КВИ+ и один случай КВИ-. Летальных случаев не зарегистрировано», - сообщила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

Она напомнила, что с 15 июля актуализирована текущая матрица на показатель занятости коек на 100 тыс. населения. Согласно матрице, Нур-Султан находится в «желтой» зоне, остальные регионы - в «зеленой».

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в регионах усилены эпидемиологический контроль и профилактические работы. Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз. В том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях – в шесть раз. В Костанайской - в пять раз. Рост заболеваемости в три раза отмечается в шести регионах. За последнюю неделю в Алматы отмечается стабилизация эпидситуации по КВИ», - проинформировала министр.


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