Число заболевших коклюшем детей выросло вдвое в ВКО

С начала года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 32 случая коклюша, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, все заболевшие — дети в возрасте до 14 лет.

— По состоянию на 29 июля лабораторно подтверждено 32 случая коклюша. Из них 28 зарегистрированы в Усть-Каменогорске, еще четыре — в Уланском районе. Большинство заболевших составляют дети до одного года — 14 случаев, дети в возрасте от 1 до 5 лет — 17 случаев и один ребенок в возрасте от 5 до 9 лет, — сообщила заместитель руководителя департамента Сауле Слямгазина.

Основную обеспокоенность специалистов вызывает то, что большинство заболевших детей не были привиты. Из 32 зарегистрированных случаев 30 выявлены среди непривитых детей. При этом 17 детей не получили вакцинацию из-за отказа родителей, у 12 имелись медицинские противопоказания, а один младенец еще не достиг возраста, когда проводится прививка.

— Коклюш — высококонтагиозная бактериальная инфекция, поражающая дыхательные пути. Особенно опасно заболевание для младенцев и детей. Самым эффективным способом профилактики остается своевременная вакцинация, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число заболевших коклюшем сократилось в 2,4 раза.