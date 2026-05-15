Заболеваемость коклюшем в Казахстане снизилась в 2,8 раза

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 76 случаев коклюша, что означает снижение заболеваемости с аналогичным периодом 2025 года в 2,8 раза, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

По данным специалистов, положительная динамика связана с проводимой вакцинацией и наверстывающей иммунизацией детей.

При этом среди заболевших 88% составляют непривитые дети — 67 случаев.

Из числа непривитых заболевших детей:

69% не были вакцинированы в связи с отказом родителей от профилактических прививок;

22% имели медицинский отвод;

9% не достигли прививочного возраста.

Министерство здравоохранения напоминает, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики коклюша и предотвращения тяжелых осложнений заболевания, особенно среди детей раннего возраста.

Так, за 4 месяца текущего года плановой вакцинацией против коклюша охвачено 178,9 тыс. детей, в том числе 51,6 тыс. детей до 1 года, 46,7 тыс. детей в возрасте 1 года и 80,7 тыс. детей в возрасте 6 лет.

Кроме того, продолжается наверстывающая иммунизация детей, ранее не получивших прививки в установленные сроки. С начала года вакцинацией против коклюша дополнительно охвачено 64,6 тыс. детей и подростков до 18 лет из числа непривитых. Работа проводится с использованием имеющихся объемов вакцин и будет продолжена.