Заболеваемость коклюшем в Казахстане снизилась в 2,8 раза
С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 76 случаев коклюша, что означает снижение заболеваемости с аналогичным периодом 2025 года в 2,8 раза, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.
По данным специалистов, положительная динамика связана с проводимой вакцинацией и наверстывающей иммунизацией детей.
При этом среди заболевших 88% составляют непривитые дети — 67 случаев.
Из числа непривитых заболевших детей:
- 69% не были вакцинированы в связи с отказом родителей от профилактических прививок;
- 22% имели медицинский отвод;
- 9% не достигли прививочного возраста.
Министерство здравоохранения напоминает, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики коклюша и предотвращения тяжелых осложнений заболевания, особенно среди детей раннего возраста.
Так, за 4 месяца текущего года плановой вакцинацией против коклюша охвачено 178,9 тыс. детей, в том числе 51,6 тыс. детей до 1 года, 46,7 тыс. детей в возрасте 1 года и 80,7 тыс. детей в возрасте 6 лет.
Кроме того, продолжается наверстывающая иммунизация детей, ранее не получивших прививки в установленные сроки. С начала года вакцинацией против коклюша дополнительно охвачено 64,6 тыс. детей и подростков до 18 лет из числа непривитых. Работа проводится с использованием имеющихся объемов вакцин и будет продолжена.