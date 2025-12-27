РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:27, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Число заболевших гонконгским гриппом выросло в 3,5 раза в ЗКО

    С 1 октября текущего года в Западно-Казахстанской области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 59 353 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В СКО зарегистрировано 124 случая «гонконгского гриппа»
    Фото: Pexels

    Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из них 42 528 — дети в возрасте до 14 лет. Еще 718 заболевших — младенцы до одного года.

    Кроме того, ОРВИ перенесли 110 беременных женщин.

    У 181 человека выявлен вирус гриппа типа А (H3N2). Это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство заболевших, 129 человек, дети до 14 лет. Помимо этого, гриппом заболели 15 беременных женщин.

    — В настоящее время все школы области работают в офлайн-формате. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напоминает жителям о необходимости соблюдать меры профилактики и быть осторожными, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области число заболевших гонконгским гриппом превысило 150 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Грипп Здоровье Регионы Больницы Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
