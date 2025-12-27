Число заболевших гонконгским гриппом выросло в 3,5 раза в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из них 42 528 — дети в возрасте до 14 лет. Еще 718 заболевших — младенцы до одного года.

Кроме того, ОРВИ перенесли 110 беременных женщин.

У 181 человека выявлен вирус гриппа типа А (H3N2). Это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство заболевших, 129 человек, дети до 14 лет. Помимо этого, гриппом заболели 15 беременных женщин.

— В настоящее время все школы области работают в офлайн-формате. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напоминает жителям о необходимости соблюдать меры профилактики и быть осторожными, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области число заболевших гонконгским гриппом превысило 150 человек.