Число заболевших гонконгским гриппом выросло в 3,5 раза в ЗКО
С 1 октября текущего года в Западно-Казахстанской области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 59 353 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из них 42 528 — дети в возрасте до 14 лет. Еще 718 заболевших — младенцы до одного года.
Кроме того, ОРВИ перенесли 110 беременных женщин.
У 181 человека выявлен вирус гриппа типа А (H3N2). Это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство заболевших, 129 человек, дети до 14 лет. Помимо этого, гриппом заболели 15 беременных женщин.
— В настоящее время все школы области работают в офлайн-формате. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напоминает жителям о необходимости соблюдать меры профилактики и быть осторожными, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области число заболевших гонконгским гриппом превысило 150 человек.