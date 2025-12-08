РУ
    16:20, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 150 человек заболели гонконгским гриппом в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области с 1 октября этого года зарегистрировано 48 639 случаев заболевания людей острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    медицинские маски, грипп, простуда
    Фото: Kazinform

    Как сообщила пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из указанного количества 34 592 заболевших — дети до 14 лет. Из них 521 не достиг возраста 1 года. Наряду с этим, установлено заболевание ОРВИ у 99 беременных женщин.

    За указанный период у 154 человек выявлен вирус H3N2 типа А. Это в 3,02 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, 109 заболевших — дети до 14 лет, 12 — беременные женщины. 

     — В настоящее время в 32 классах в 12 школах продолжают дистанционное обучение. В том числе наблюдается увеличение числа учеников на дистанционном обучении в организациях образования Сырымского района. Сейчас в районе в двух школах 7 классов (140 учеников) учатся удаленно. В Уральске три класса в двух школах (66 учеников), в Байтерекском районе в двух  школах четыре класса (66 учеников), в Акжайыкском районе в одной школе три класса (59 учеников) переведены на дистанционное обучение, — сообщило ведомство. 

    Ранее сообщалось, что в ЗКО на дистанционное обучение переведены 37 классов.

    Теги:
    Здравоохранение ЗКО Грипп Дети
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
