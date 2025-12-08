Более 150 человек заболели гонконгским гриппом в ЗКО

Как сообщила пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из указанного количества 34 592 заболевших — дети до 14 лет. Из них 521 не достиг возраста 1 года. Наряду с этим, установлено заболевание ОРВИ у 99 беременных женщин.

За указанный период у 154 человек выявлен вирус H3N2 типа А. Это в 3,02 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, 109 заболевших — дети до 14 лет, 12 — беременные женщины.

— В настоящее время в 32 классах в 12 школах продолжают дистанционное обучение. В том числе наблюдается увеличение числа учеников на дистанционном обучении в организациях образования Сырымского района. Сейчас в районе в двух школах 7 классов (140 учеников) учатся удаленно. В Уральске три класса в двух школах (66 учеников), в Байтерекском районе в двух школах четыре класса (66 учеников), в Акжайыкском районе в одной школе три класса (59 учеников) переведены на дистанционное обучение, — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что в ЗКО на дистанционное обучение переведены 37 классов.



