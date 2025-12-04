37 классов перевели на дистанционное обучение в ЗКО

Как сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Кенжегуль Мухитова, 32 771 заболевший — дети в возрасте до 14 лет, среди которых 472 ребенка не достигли и одного года. Кроме того, 93 беременные женщины также заболели ОРВИ.

— За два месяца 116 человек перенесли грипп, у них выявлен вирус А (H3N2). Число заболевших гриппом увеличилось на 31 процент. Из них 84 человека — дети до 14 лет, еще 9 — беременные женщины, — отметила К. Мухитова.

По ее словам, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской области в 16 школах 37 классов переведены на дистанционный формат обучения. В их числе: в городе Уральск — 3 школы, 6 классов, 94 ученика; в Байтерекском районе — 9 школ, 23 класса, 274 ученика. Помимо этого: в Жангалинском районе в одной школе дистанционно обучается 1 класс (21 ученик); в Теректинском районе в одной школе — 2 класса (9 учеников); в Акжаикском районе в одной школе — 3 класса (59 учеников); в Сырымском районе в одной школе — 2 класса (33 ученика).

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области призывает жителей к повышенной бдительности, к заботе о детях и беременных женщинах. По словам специалистов, соблюдение профилактических мер поможет снизить распространение вирусных инфекций.

