Число владельцев частных СЭС на юге Казахстана увеличилось в 3,5 раза

Как пишет ведомство, эта модель микрогенерации — ранее нишевая — становится значимым сегментом новой энергетической системы страны. Распределенная энергетика — один из ключевых элементов модернизации энергосистемы.

В отличие от традиционной модели, где основная нагрузка ложится на крупные электростанции, новая структура опирается на тысячи небольших источников генерации. Такой подход делает энергобаланс более гибким, снижает риски перегрузок в жаркие месяцы, повышает устойчивость инфраструктуры и улучшает качество электроэнергии.

— На юге страны рост особенно заметен. По данным группы компаний «Казахстанские коммунальные системы» и дочерней организации «Оңтүстік Жарық Транзит», обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии в Туркестанской области и Шымкенте, в 2025 году произошел существенный структурный сдвиг, — говорится в сообщении.

Основные показатели развития микрогенерации:

количество нетто-потребителей увеличилось с 22 в январе до 78 в ноябре — рост более чем в 3,5 раза;

установленная мощность частных СЭС выросла с 2750 кВт до 7602 кВт;

объем солнечной энергии, поступившей в сеть, превысил 3,5 млн кВт·ч за январь–октябрь 2025 года (в 2024 году — 910 727 кВт·ч).

С момента подключения первых нетто-потребителей в сети «Оңтүстік Жарық Транзит» им выплачено свыше 200 млн тенге, из которых около 120 млн тенге — за первые десять месяцев 2025 года. Для бизнеса это — прямой доход и возможность быстрее окупать инвестиции в солнечные установки, снижать операционные расходы и повышать энергоэффективность объектов.

При текущих темпах развития к 2026 году количество нетто-потребителей в сетях «Оңтүстік Жарық Транзит» может превысить 100, а суммарная установленная мощность солнечных станций приблизится к 10 МВт. Это обеспечит свыше 5 млн кВт·ч чистой энергии в год — сопоставимо с работой самостоятельного энергообъекта.

Ранее сообщалось, что Казахстан усилит систему углеродного регулирования для перехода к «зеленой» экономике.