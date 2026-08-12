Число тяжелых травм на производстве в Казахстане выросло на 16,4%

Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан направил более 500 тыс. работодателям по всей стране рекомендации по усилению безопасности и охраны труда, передает агентство Kazinform.

Мера направлена на повышение эффективности профилактической работы, своевременное выявление рисков на рабочих местах и предупреждение несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.

По итогам первого полугодия 2026 года на предприятиях страны пострадали 727 работников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 24,5%.

При этом количество работников, получивших тяжелые травмы, выросло с 409 до 476 человек, что составляет 16,4%.

Как показывает анализ материалов расследований несчастных случаев, среди основных причин производственного травматизма — недостаточная организация безопасного выполнения работ, ненадлежащий контроль за соблюдением требований безопасности, эксплуатация неисправного оборудования, а также нарушения требований при выполнении работ повышенной опасности.

Кроме того, среди факторов, способствующих возникновению несчастных случаев, отмечаются формальный подход к проведению инструктажей и обучению работников, необеспечение либо неприменение средств индивидуальной защиты, а также недостаточный контроль за состоянием рабочих мест.

В этой связи Министерство труда и социальной защиты населения рекомендует работодателям усилить внутренний контроль за безопасностью и охраной труда.

В частности, необходимо обеспечить:

надлежащее оформление трудовых отношений и своевременное внесение сведений о трудовых договорах в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД);

страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей в соответствии с законодательством;

регулярное проведение обучения, инструктажей и проверки знаний требований безопасности и охраны труда;

прохождение обязательных медицинских осмотров в случаях, установленных законодательством;

обеспечение работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты;

выявление и снижение профессиональных рисков на рабочих местах;

эффективную работу служб и специалистов по безопасности и охране труда, производственных советов и технических инспекторов по охране труда.

Особое внимание должно уделяться соблюдению трудовых прав несовершеннолетних работников. Законодательством установлены ограничения на привлечение лиц, не достигших 18 лет, к тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями труда, а также к ночным и сверхурочным работам. Для несовершеннолетних также предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени.

При возникновении несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, работодатель обязан принять необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшему, сохранению обстановки на месте происшествия, если это не создает угрозы для жизни и здоровья других лиц, а также обеспечить проведение расследования в установленном законодательством порядке.

О несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, работодатель обязан сообщить в соответствующее территориальное подразделение государственной инспекции труда в течение суток.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает работу по предупреждению производственного травматизма и усилению профилактических мер в сфере безопасности и охраны труда.

Работодателям необходимо на постоянной основе выявлять и оценивать профессиональные риски, обеспечивать безопасное состояние рабочих мест и оборудования, проводить обучение и инструктажи работников, а также контролировать соблюдение требований безопасности и охраны труда.

Основная задача — не допустить несчастный случай, а не устранять его последствия. Безопасные условия труда должны обеспечиваться работодателем ежедневно и на каждом рабочем месте.

Ранее три человека погибли в двух несчастных случаях на предприятиях Карагандинской области.